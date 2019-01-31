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Росстат назвал самый дешевеющий в этом году продукт 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: iStock
Цены объективно корректируются, это сезонные колебания, рассказал "РГ" президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Такой период продлится еще два месяца.
"В начале апреля начнется рост цен. Закончится он в праздник Пасхи", — говорит эксперт. Затем вновь произойдет снижение цен в течение мая, июня и июля. В результате в августе цены на куриное яйцо установятся примерно в два раза ниже, чем сейчас, в январе. Однако к тому уровню цен, который был в прошлом году, куриное яйцо уже не вернется. "Очень сильно выросла стоимость кормового зерна. За индикатор можно взять пшеницу четвертого класса. По сравнению с прошлым годом она выросла в цене примерно с 6,5 тысяч рублей до 11,5-12 тысяч рублей за тонну. По прогнозу Зернового союза, пшеница еще подорожает до 14-14,5 тысячи рублей", — говорит Давлеев.
В себестоимости куриного яйца зерно составляет около 60 процентов. Соответственно, удвоение стоимости кормов вызывает резкий рост себестоимости яйца, подчеркивает эксперт. Однако производители не смогут резко повышать цены на социально-значимый товар. Поэтому они будут понемногу сокращать рентабельность производства, которая сегодня и так уже находится в районе 3-5 процентов.
"В результате, к июлю 2019 года цены на куриное яйцо будут примерно на 7-8 процентов выше по сравнению с июлем 2018 года", — отмечает Альберт Да
влеев. Иначе говоря, стоимость куриного яйца будет в два раза обгонять общую инфляцию, пока не придет новый урожай зерна с новыми ценами, которые могут быть ниже нынешних, заключает эксперт.
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Экономика , Личный счет , Альберт Давлеев , Росстат
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