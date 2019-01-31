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50 банков лишатся лицензии в 2019-м 

Рамблер + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦБ лишит лицензии более 50 банков в 2019 году. Таков, как сообщает «Коммерсант», прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».
Год назад агентство предсказывало, что банковский рынок покинут 60 игроков — покинули немногим больше: 57 лишились лицензии, семь — ушли сами, несколько — объединились.
В 2019-м, полагают в «Эксперт РА», рынок лишится свыше 50 банков. По словам директора агентства по банковским рейтингам Михаила Доронкина, часть кредитных организаций сами откажутся от лицензий, потому что признают отсутствие перспектив развития.
Другие будут лишены лицензии регулятором: одни — в связи с утратой капитала из-за требования ЦБ доформировать резервы по причине проводимой банками высокорискованной кредитной политики, другие — из-за несоблюдения закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем», а именно проведения слишком большого по сравнению со своим балансом объема клиентских операций.
Кроме того, в «Эксперт РА» не исключают новых слияний и поглощений.
По словам генерального директора аналитического агентства «Бизнесдром» Павла Самиева, покидать рынок либо объединяться небольшие банки вынуждают растущие издержки.
Комментарии
Экономика , Компании , Личный счет , Рынки , Центральный банк России
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