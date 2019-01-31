Украинский экс-министр предрек стране экономический крах без России

В случае ухудшения отношений с Россией Украине грозит экономический крах, при этом Киев должен проводить самостоятельную политику, перестав быть унижающимся перед Западом "попрошайкой", об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

"Жизнь показывает правду, есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры вещь упрямая: вот ту ложь, которую выбрали наши руководители и этот тон — он ничего, кроме горя, украинскому народу не приносит. Потому что нельзя кричать на страну, которая как не тронула липецкую и крахмальную фабрики (принадлежащие президенту Украины Петру Порошенко — ред.), и не трогает три миллиона наших людей, которые там работают, живут", — заявил Червоненко.

По его словам, украинцы в России не испытывают никаких проблем, они вынуждены зарабатывать там деньги по причине того, что "своя страна не дает".

"Вопрос стоит: как нам стать не попрошайкой, унижающейся у Запада, с одной стороны, а с другой — сохранившей достоинство нацией, субъектом, с которым Россия будет говорить", — отметил экс-министр.

Украине на данный момент необходимо стать "завидной невестой в политике", добавил он.

"Без России нам (грозит — ред.) сегодня экономический крах", — заключил Червоненко.

Торговые ограничения

Москва и Киев обмениваются торговыми ограничениями с сентября 2015 года. Россия не раз заявляла, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия с украинской стороны.

В конце декабря прошлого года правительство расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. В числе продовольственных — сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джемы и желе, соки и спиртные напитки.

Из промышленных товаров под запрет попали гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что это ответная мера на санкции со стороны Украины.