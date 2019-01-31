Россия заявила о готовности продлить контракт о транзите газа через Украину

Владимир Чижов. Москва считает сбалансированным действующий до конца 2019 года контракт о транзите газа через Украину и готова на его продление, заявил постоянный представитель России при ЕС

«Этот контракт достаточно сбалансированный, поэтому российская сторона в лице Газпрома как хозяйствующего субъекта готова на продление документа, причем на достаточно длительный срок. Возможно, на очередные десять лет», — заявил Чижов, передает ТАСС.

По его словам, требования о том, чтобы новый контракт полностью соответствовал законодательству ЕС по газу, в которое за последние годы были внесены изменения, является скорее запросной позицией, чем реальным требованием, поскольку ему не соответствует украинское законодательство.

В то же время Чижов отметил что на перспективах заключения контракта могут сказаться результаты предстоящих весной на Украине президентских выборов.