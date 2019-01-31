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Россия заявила о готовности продлить контракт о транзите газа через Украину 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва считает сбалансированным действующий до конца 2019 года контракт о транзите газа через Украину и готова на его продление, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Этот контракт достаточно сбалансированный, поэтому российская сторона в лице Газпрома как хозяйствующего субъекта готова на продление документа, причем на достаточно длительный срок. Возможно, на очередные десять лет», — заявил Чижов, передает ТАСС.
По его словам, требования о том, чтобы новый контракт полностью соответствовал законодательству ЕС по газу, в которое за последние годы были внесены изменения, является скорее запросной позицией, чем реальным требованием, поскольку ему не соответствует украинское законодательство.
В то же время Чижов отметил что на перспективах заключения контракта могут сказаться результаты предстоящих весной на Украине президентских выборов.
21 января в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры России, Евросоюза и Украины по газу. Как рассказывал министр энергетики России Александр Новак, представители России и Украины подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа.
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Комментарии1
Экономика , Александр Новак , Владимир Чижов , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
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