В Берлине объяснили, почему поддерживают «Северный поток — 2»

ФРГ в будущем откажется от угля и атома, у страны есть необходимость в газе, поэтому в Берлине поддерживают "Северный поток"-2, заявил в прямом эфире телеканала ARD уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

"Мы в 2038 году откажемся от угля, мы откажемся от атома. Нам нужно 100-процентное энергообеспечение, нам нужен природный газ на переходный период. Россия всегда оставалась надежным поставщиком, остается им сейчас. Поэтому мы поддерживаем "Северный поток"-2", — сказал Визе, добавив, что требованием к реализации проекта остается обеспечение газового транзита через Украину после 2019 года.