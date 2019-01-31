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В ФРГ объяснили критику США «Северного потока-2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Критика со стороны США проекта «Северный поток — 2» обоснована интересами американцев, заявил в эфире телеканала ARD уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.
«Я с удивлением воспринимаю критику со стороны США и их посольства здесь, но нужно сказать, что США участвуют в этой дискуссии не без интереса», — цитирует Визе РИА Новости.
Он призвал помнить о том, что Вашингтон прямо внёс в свою санкционную политику требование о продвижении сжиженного газа.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщили, что в Соединённых Штатах вновь потребовали от ЕС и Германии остановить строительство «Северного потока — 2».
К настоящему времени построено уже более 500 км газопровода.
RT на русском: последние новости
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