В ФРГ объяснили критику США «Северного потока-2»

Критика со стороны США проекта «Северный поток — 2» обоснована интересами американцев, заявил в эфире телеканала ARD уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

«Я с удивлением воспринимаю критику со стороны США и их посольства здесь, но нужно сказать, что США участвуют в этой дискуссии не без интереса», — цитирует Визе РИА Новости.

Он призвал помнить о том, что Вашингтон прямо внёс в свою санкционную политику требование о продвижении сжиженного газа.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщили, что в Соединённых Штатах вновь потребовали от ЕС и Германии остановить строительство «Северного потока — 2».

К настоящему времени построено уже более 500 км газопровода.