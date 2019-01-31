На Украине урезали производство хлеба

В 2018 году производство ржаного хлеба в стране сократилось почти на 48% (до 6 тысяч тонн) по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает пресс-служба Госстатистики.

Пшеничного хлеба в минувшем году стали выпекать на 10% меньше, чем годом ранее (395 тысячи 35 тонн за 2018 год).

Также на 10% упало производство ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. На 9,6% меньше стали выпекать хлебобулочных изделий недлительного хранения, на 7,6% — меньше диетического хлеба.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко ранее отмечал, что хлебная корзина за 2018 год подорожала на 22%, или на 12,5 гривны (почти 30 рублей), при этом в 2019 году рост цен на хлеб продолжится.

По его словам, за время правления президента Петра Порошенко цены на социальные продукты выросли на 542%, а рост стоимости социальной корзины за последние четыре года составил 105%

«У людей, которые живут на пенсию, значительно ухудшился уровень жизни, а число граждан, получающих среднюю по стране зарплату, сократилось. В итоге у подавляющего большинства украинцев доходы росли меньшими темпами, чем рост стоимости базовых потребностей в продуктах», — подчеркивал специалист.

Он отмечал, что в связи со значительным сокращением численности трудоспособного населения и его доходов на Украине наблюдается провал внутреннего рынка из-за сверхнизкого спроса.