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Стало известно о вывозе из России золота для Венесуэлы 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
В январе в Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, сообщает «Новая газета». По ее информации, воздушное судно вывозило из России принадлежащее южноамериканскому государству золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.
Сообщается о двух рейсах. Первый был совершен 18-19 января. Загруженный золотом Boeing 757 вылетел из Москвы и сперва приземлился в аэропорту Дубая, где его, по данным источников газеты, встречали инкассаторские броневики Центробанка ОАЭ. Там золото выгрузили, а борт отправился дальше с наполненными долларами контейнерами. Еще одну посадку самолет совершил в марокканском городе Агадир, после чего направился в Каракас. В Москву он вернулся 23 января тем же путем.
Второй раз это воздушное судно прибыло в Каракас 30 января с той разницей, что после Дубая были совершены две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и городе Эшпаргуш в Кабо-Верде.
«Новая газета» также напоминает, что после того, как в Каракас дважды слетал грузовой самолет из России, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выделении одного миллиарда долларов на благоустройство городов страны.
Причем здесь Россия? В Венесуэле потеряли золото
К январю 2019 года Центробанк России хранил около 30 тонн принадлежащего Венесуэле золота, пишет издание. Это наибольшая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом. Другая часть размещена в европейских банках, в частности в Банке Англии, который отказывал правительству Мадуро в возвращении слитков. На фоне этого США, выступающие против Мадуро, призвали трейдеров не торговать венесуэльскими золотом и нефтью, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Всего золотой запас Каракаса, по данным Всемирного золотого совета на 2019 год, оценивается в 161,2 тонны. Доля золота в общем объеме национальных резервов составляет 76,6 процента — это наивысший показатель среди всех стран.
В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.
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Комментарии9
Экономика , Николас Мадуро , Boeing , Центральный банк России , Reuters
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