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Объем наличных денег в России за 2018 год увеличился на 8,1% 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Объем наличных денег в РФ в обращении за 2018 год увеличился на 775,2 млрд руб. (на 8,1%) и на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ, опубликованных на официальном сайте.
Регулятор отметил, что количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей в обращении постепенно увеличивается, естественным образом вытесняя банкноты соседних номиналов. Так, в 2018 году сократилась доля 1000-рублевых (с 31% до 27%) и 100-рублевых (с 20% до 19%) банкнот.
По данным ЦБ, в общем количестве банкнот больше всего представлены купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, их доля составляет 27% и 24% соответственно.
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