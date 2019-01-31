Набиуллина рассказала об угрозах роста потребкредитования

Банк России уделит особое внимание регулированию сегмента розничного кредитования. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора в подмосковном пансионате "Бор".

"Бурный рост банковского потребительского кредитования на фоне стагнации реальных доходов населения может создать угрозу для финансовой стабильности и небезопасен с точки зрения самих заемщиков. Потребительский кредит должен помогать людям повысить качество жизни сегодня с учетом их возможности оплатить завтра, с тем, чтобы они не оказались в долговой яме", — сообщила Набиуллина, передает ТАСС.

Поэтому ЦБ принимает регулятивные меры для избежания этого риска, добавила глава ЦБ.

В опубликованном ранее докладе о развитии банковского сектора Банк России отмечал, что в 2018 году прирост банковских активов обеспечивался в основном наращиванием кредитного портфеля. В частности, кредитование физлиц выросло в прошлом году на 22,8 процента (в 2017 году — на 13,2 процента), указывал ЦБ.

В 2018 году розничное кредитование росло в условиях постепенного перехода домохозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. ЦБ в значительной степени связывал рост портфеля с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд. Также динамику розничного кредитования ускорило и снижение процентных ставок.

С сентября 2018 года Банк России ввел также повышенные коэффициенты риска по необеспеченным потребительским кредитам для охлаждения этого рынка.