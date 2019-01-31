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ЦБ усилит надзор за кибербезопасностью банков 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России будет усиливать надзор за кибербезопасностью финансовых организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"Информационные системы банков постоянно расширяются и усложняются. Нет ни одного уже практически банковского процесса без IT-составляющей, это означает, что киберриск постоянно присутствует в деятельности любого банка. Инфраструктура противодействия киберугрозам выстроена. Но при этом мы видим, что многие, особенно небольшие банки, относятся к кибербезопасности как ко второстепенной проблеме", — сказала она.
"Наши проверки 59 банков показали, что все нарушения информационной безопасности связаны с человеческим фактором, отношением менеджмента и собственников к проблеме кибеугроз, низкой ответственностью сотрудников, недостаточной организацией внутреннего контроля по вопросам информационной безопасности. Хочу обратить и ваше внимание на это, и сказать о том, что мы будем уделять этому вопросу особое тоже внимание. И наш надзор за киберустойчивостью банков будет только усиливаться", — подчеркнула глава регулятора.
По последним данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года число целевых атак хакеров на российские банки выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза, до 72 атак. В то же время результативность атак падает: за первые восемь месяцев 2018 года кредитные организации в результате атак хакеров потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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