В ЦБ прокомментировали информацию о венесуэльском золоте в России

Ранее в четверг «Новая газета» сообщила, что в январе российский грузовой самолет совершил два рейса, вывозя из России принадлежащее Венесуэле золото. Его якобы доставляли в ОАЭ, где обменивали на наличные доллары, после чего валюта доставлялась в Каракас.

По данным издания, на январь 2019 года в российском ЦБ якобы хранилось около 30 тонн принадлежащего южноамериканскому государству золота — большая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом.