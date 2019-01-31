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В ЦБ прокомментировали информацию о венесуэльском золоте в России 

Lenta.ru 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Информация о том, что золотой запас Венесуэлы хранился в России, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 31 января, заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
Ранее в четверг «Новая газета» сообщила, что в январе российский грузовой самолет совершил два рейса, вывозя из России принадлежащее Венесуэле золото. Его якобы доставляли в ОАЭ, где обменивали на наличные доллары, после чего валюта доставлялась в Каракас.
По данным издания, на январь 2019 года в российском ЦБ якобы хранилось около 30 тонн принадлежащего южноамериканскому государству золота — большая часть той доли золотого резерва, которую Каракас хранит за рубежом.
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