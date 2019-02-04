Чем грозит рублю решение ЦБ начать скупать валюту

Банк России с 1 февраля начал отложенные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Ранее регулятор возобновил плановые интервенции, тратя на это ежедневно порядка 15,6 млрд рублей. Теперь к ним добавится еще 2,8 миллиарда.

ЦБ решил приостановить скупку долларов и евро в конце августа 2018 года на фоне очередного обвала рубля: в основном его спровоцировали новости о том, что в США готовится законопроект, предполагающий резкое ужесточение санкций. Мораторий был введен из-за возросшей волатильности национальной валюты, чтобы успокоить рынки, повысить прозрачность действий денежных властей и сохранить финансовую стабильность.

По оценкам Reuters , в общей сложности с 7 февраля по 6 марта Центробанк может приобрести валюту для Минфина на 296 миллиардов рублей, а накопленный за пять месяцев объем «недополученной» валюты в рублевом эквиваленте составляет более 2 трлн рублей. Регулятор обещал проводить отложенные покупки равномерно в течение 36 месяцев.

В самом ЦБ не видят рисков для рубля в этих операциях. Решение было объявлено заранее, и учтено рынком, к тому же регулятор не собирается менять объемы закупок и пытаться влиять на курс национальной валюты, пояснила председатель Банка России Эльвира Набиуллина . И добавила, что Центробанк готов снова приостановить все закупки, регулярные и отложенные, если возникнут риски финансовой стабильности.

Стоп-сигнал

Эксперты согласны с тем, что серьезного влияния на валютный рынок дополнительные вливания ЦБ не окажут. Речь идет о сравнительно небольших суммах в районе 220 — 230 млн долларов, при объеме торгов в 17 млрд долларов, отметил эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Однако это может охладить пыл рубля, который в последнее время пошел на повышение, и помешать его укреплению.

Аналитик прогнозирует, что в моменте курс рубля к остальным мировым валютам, в частности к доллару и евро, может колебаться в пределах 1 — 1,5 рубля. Это связано в основном со спекулятивными операциями на международном валютном рынке. Но в основном на российскую валюту по-прежнему воздействуют, в первую очередь, геополитические факторы.

Заметным укреплением в январе (на 6−7%) рубль обязан, прежде всего, шатдауну в США. Самая затяжная в истории приостановка работы американского правительства отодвинула на задний план вопрос о введении новых антироссийских санкций. В ожесточенной внутренней борьбе президенту страны Дональду Трампу и конгрессу было не до внешних врагов.

«Из-за шатдауна угроза санкций Запада с начала текущего года была максимально снижена», — говорит Гасанов.

Зато повысились ставки Банка России. И сочетание этих факторов пробудило аппетит спекулянтов, которые снова с головой окунулись в carry trade. Но теперь шатдаун закончен, и санкционные риски снова возрастают. Вашингтон уже пригрозил Москве новыми ограничениями за поддержку правящего режима в Венесуэле.

С другой стороны, ситуация в этой латиноамериканской стране провоцирует напряженность на нефтяном рынке: возникает угроза снижения поставок, что в сочетании с сокращением добычи в государствах ОПЕК+ ставит вопрос о возможном дефиците предложения. Это может вызвать дальнейший рост нефтяных цен, который также оказал ощутимую поддержку рублю в январе: с начала года они поднялись с 53 до 60 долларов за баррель.

ФРС поддержал, Китай помешал

Еще один позитивный сигнал для рубля пришел на минувшей неделе от ФРС США. Американский регулятор дал понять, что намерен сделать долгую паузу в цикле повышения процентных ставок.

«Снижение доллара по отношению к другим валютам на фоне смягчения кредитно-монетарной политики ФРС США создало подходящее время для закупки доллара Минфином. Такое событие было вполне ожидаемо. В силу растущей напряженности в вопросах мировой торговли, центральные банки многих стран с развивающимися экономиками диверсифицируют свои резервы», — рассуждает Гасанов.

Он прогнозирует, что в ближайшей перспективе пара доллар/рубль будет находиться в диапазоне от 64,70 до 66,50 рублей за доллар, а пара евро/рубль в диапазоне от 73,92 до 75,60 рублей за евро.

«Рубль продолжает не замечать операций ЦБ РФ благодаря высокому профициту текущего счета и смягчению риторики ФРС США», — поддерживает коллегу аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Он допускает, что курс еще предпримет попытку укрепиться до уровня в 65 рублей за доллар. Но для дальнейшего движения потребуется новые драйверы, вроде возобновления роста нефтяных цен и ослабления валюты США. Без свежего позитива, российская валюта, вероятнее всего, будет торговаться вблизи отметки в 65,50 с высокой вероятностью возврата к уровню в 66 за доллар, полагает эксперт.

«На стоимость активов развивающихся стран и сырья в данный момент оказывают давление опасения касательно замедления роста китайского ВВП: после выхода свежих данных, отразивших спад в промсекторе КНР, рубль приступил к снижению. Ситуацию не смогли исправить даже положительные комментарии китайского правительства по прошедшим торговым переговорам», — поясняет он.

Мащенко советует гражданам, желающим обменять валюту (например, для отпуска или хранения сбережений) не затягивать, так как в отсутствие серьезного позитива курс рубля вполне может вновь вернуться к декабрьским отметкам.