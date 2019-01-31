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Набиуллина рассказала об объемах дальнейших закупок валюты для Минфина 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора по закупкам валюты для Минфина. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, ЦБ не собирается изменять объем закупок.
"Встает часто этот вопрос, что мы, если курс куда-то двинется, начнем менять объемы закупок. У нас эти закупки никак не связаны с тем, что мы хотим влиять на курс рубля", — отметила Набиуллина.
Она добавила, что и регулярные, и отложенные закупки валюты могут быть приостановлены только в том случае, если появятся риски финансовой нестабильности.
Ранее сообщалось, что в Банке России прокомментировали решение о начале отложенных закупок валюты для Минфина.
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