Болгария приняла решение о продлении «Турецкого потока»

"Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в сообщении компании-оператора ГТС Болгарии.

Оценочная стоимость строительства составит 2,7 миллиарда болгарских левов (около 1,4 миллиарда евро), отмечается в сообщении.

Решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании забронировали 100% будущих объемов газа.

Теперь "Булгартрансгаз" подпишет с этими компаниями обязывающие соглашения, отмечается в сообщении.