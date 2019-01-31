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Болгария приняла решение о продлении «Турецкого потока» 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ "Турецкого потока", говорится в сообщении компании-оператора ГТС Болгарии.
Оценочная стоимость строительства составит 2,7 миллиарда болгарских левов (около 1,4 миллиарда евро), отмечается в сообщении.
Решение было принято по итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании забронировали 100% будущих объемов газа.
Теперь "Булгартрансгаз" подпишет с этими компаниями обязывающие соглашения, отмечается в сообщении.
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