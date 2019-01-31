Польша сократила закупки нефти у России

Польский концерн Orlen подписал с Роснефтью двухлетний контракт, который предполагает снижение объема поставок нефти на 30%, сообщила польская компания.

«В соответствии с проводимой политикой диверсификации источников закупок нефти Orlen сократила объем поставок, осуществляемых компанией «Роснефть», на 30%», — передает РИА «Новости» сообщение польского концерна.

В Orlen подчеркивают, так компания таким образом «значительно увеличивает» возможность закупки нефти из других источников.

Поставки на Плоцкий НПЗ по новому контракту составят от 5,4 до 6,6 млн тонн сырья в год с 1 февраля 2019 года до 31 января 2021 года. Ранее договор предполагал поставки от 6 до 8,4 млн тонн нефти в год. Контракт истекает 31 января 2019 года.

В октябре также сообщалось, что Польша договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн американского СПГ ежегодно, однако США не смогут вытеснить Россию с этого рынка. Россия поставляет в Польшу 70% всего газа.

В начале января Польша также заявила о зависимости от угля из России.