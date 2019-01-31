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Польша сократила закупки нефти у России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польский концерн Orlen подписал с Роснефтью двухлетний контракт, который предполагает снижение объема поставок нефти на 30%, сообщила польская компания.
«В соответствии с проводимой политикой диверсификации источников закупок нефти Orlen сократила объем поставок, осуществляемых компанией «Роснефть», на 30%», — передает РИА «Новости» сообщение польского концерна.
В Orlen подчеркивают, так компания таким образом «значительно увеличивает» возможность закупки нефти из других источников.
Поставки на Плоцкий НПЗ по новому контракту составят от 5,4 до 6,6 млн тонн сырья в год с 1 февраля 2019 года до 31 января 2021 года. Ранее договор предполагал поставки от 6 до 8,4 млн тонн нефти в год. Контракт истекает 31 января 2019 года.
В октябре также сообщалось, что Польша договорились о поставке в Польшу 2 млн тонн американского СПГ ежегодно, однако США не смогут вытеснить Россию с этого рынка. Россия поставляет в Польшу 70% всего газа.
В начале января Польша также заявила о зависимости от угля из России.
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Экономика , Роснефть , РИА Новости
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