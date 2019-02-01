Россия и Китай избавляются от госдолга США

Россия сократила объем вложений в госдолг США. Среди крупных продавцов фигурируют Китай, Норвегия и Тайвань.

По данным Минфина США, в ноябре Россия снизила вложения на $1,8 млрд — до $12,8 млрд долларов. В основном сокращение произошло за счет сокращения сложений в краткосрочные бумаги.

В ноябре в долгосрочные UST было инвестировано $3,751 млрд российских средств против $3,240 млрд в октябре, вложения в краткосрочные бумаги упали с $11,389 млрд до $9,063 млрд Ситуация, при которых объем вложений в краткосрочные бонды превышает инвестиции в долгосрочные бумаги, нехарактерна как для РФ, так и для большинства других стран мира.

Напомним, наша страна начала резко сокращать сложения в трежерис в апреле прошлого года на фоне введения санкций в отношении российских компаний. Тогда всего за два месяца вложения в долговые бумаги США рухнули с $96 млрд до $15 млрд

В дальнейшем серьезных изменений объема не происходило. Многие крупные экономика мира также постепенно сокращают свои инвестиции в трежерис.

Так, например, Китай — крупнейший держатель этих бумаг — сократил вложения шестой месяц подряд — на 17,5 миллиардов долларов — до 1 триллиона 121 миллиардов долларов.

А вот Япония, которая является вторым по объему держателем американских бондов и которая сокращала вложения на протяжении почти всего прошлого года, на этот раз увеличила инвестиции на 18,5 миллиардов долларов.

Ну а крупнейшим покупателем трежерис в ноябре стала Франция — на 22 миллиарда долларов. Это не только максимальный рост вложений для этой страны, теперь и совокупные инвестиции Франции в госдолг США достигли рекорда.

Отметим, третью строчку по объему вложений в трежерис на конец ноября занимала Бразилия ($311,4 млрд), четвертую — Ирландия ($279,6 млрд), пятую — Великобритания ($258,6 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Среди крупных продавцов в ноябре также были Тайвань, Ирландия и Норвегия.

Стоит отметить, что мировые ЦБ все больше внимания обращают на золото. Возможно, это происходит из-за того, что металл гораздо больше защищает от различного рода геополитических потрясений, санкций и так далее, Недавний пример Венесуэлы — наглядное тому подтверждение.

Объем чистых покупок золота со стороны центральных банков различных стран мира, по данным Всемирного совета по золоту, в 2018 г. составил 651,5 тонны, что стало максимальным значением с 1967 г.

Об этом говорится в докладе "Тенденции спроса на золота" за IV квартал и 2018 г. в целом, опубликованном в четверг, 31 января, на сайте Всемирного совета по золоту.

По данным WGC (отраслевой организации, созданная ведущими производителями золота), объем покупок золота мировыми ЦБ в 2018 г. вырос на 74% по сравнению с 2017 г. (374,8 т). За последние 50 лет более крупная скупка золота была зафиксирована в 1967 г., когда центробанки приобрели 1 404 т драгоценного металла.

Банк России стал ведущим покупателем золота среди мировых ЦБ в 2018 г., купив 274,3 т драгметалла — 42% от общего объема приобретенного ЦБ золота в прошедшем году.

Как отмечают во Всемирном совете по золоту, Россия продолжает скупать золото в рамках дедолларизации своих резервов. Приобретение 274,3 т золота в 2018 г. со стороны ЦБ РФ, по оценкам WGC, стало наиболее крупной годовой покупкой золота со стороны мировых ЦБ за всю историю.

Россия увеличивает свои золотые резервы на более чем 200 т уже 4-й год подряд. При этом в целом ЦБ РФ продолжает осуществлять чистые покупки (т. е. приобретает больше, чем продает — прим. ред.) на протяжении последних 13 лет. За этот период, по данным отраслевой организации, объем золотых резервов России вырос на 1726,2 т, достигнув значения в 2113 т в 2018 г.