«Пусть будет больно!» Почему Вашингтон зачастил с санкциями

Соединенные Штаты заблокировали активы государственной нефтяной компании Венесуэлы на семь миллиардов долларов. В Москве отметили, что у Вашингтона большой опыт "противоправного обращения с чужими деньгами". Американцы давно пользуются экономическим давлением для достижения политических целей, порой даже не утруждаясь поиском весомого повода.

Конфисковать, чтобы "сберечь"

Кроме того, Вашингтон заблокирует в своей юрисдикции все активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA. Ущерб Каракасу составит семь миллиардов долларов. Мнучин объяснил, что таким образом Вашингтон "бережет" PDVSA для народа Венесуэлы и одновременно защищает собственный рынок.

Президент страны Николас Мадуро заявил, что обжалует действия США в международном суде. Он предположил, что Вашингтон просто хочет отобрать у Каракаса американскую "дочку" PDVSA — компанию Citgo. Тем временем главный оппонент Мадуро, спикер парламента страны Хуан Гуаидо, уже "назначенный" Белым домом президентом боливарианской республики, дал указание сменить совет директоров в PDVSA.

Глава российского МИД Сергей Лавров , комментируя действия США, напомнил, что у Вашингтона есть "опыт подобного нелегитимного, противоправного обращения с чужими деньгами". В качестве примеров он привел блокирование средств Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа и Панамы. "В большинстве случаев эти замораживания оборачивались, по сути дела, конфискацией средств чужого правительства", — внес ясность Лавров.

"То же самое сейчас делают власти Великобритании, арестовав, а по сути — конфисковав золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне", — добавил министр.

"Наказание" за Крым и множество других предлогов

Давление на другие страны с помощью рестрикций — вполне обычная практика для США. Но прежде такие меры требовали веского обоснования. Например, когда в 2014 году Вашингтон ввел ограничительные меры против Москвы, он связал это с кризисом на Украине и присоединением Крыма.

Хотя о первых масштабных санкциях в отношении России Вашингтон объявил еще весной 2013 года, после смерти российского аудитора Сергея Магнитского

Эмбарго на сотрудничество с российскими компаниями постоянно расширялось, его соблюдали иногда и те, кто находился вне американской юрисдикции. Например, Пекин рекомендовал компаниям с государственным участием не работать с крымскими предприятиями, китайские банки под разными предлогами уклонялись от финансирования проектов в России.

Но санкции продолжились — в 2015-м и 2017-м поводом стали кибератаки, а в 2018-м — отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию "национальная безопасность".

Россия в ответ ввела эмбарго на продовольственные товары из Европейского союза , США, Канады и Норвегии.

Реакция на исламскую революцию

Иран подвергся санкциям после исламской революции 1979 года. Тогда радикально настроенные студенты взяли штурмом американское посольство в Тегеране, захватив заложников. Президент Соединенных Штатов Джимми Картер издал указ о заморозке иранских активов в США — банковских депозитов, драгоценных металлов и иного имущества. Затем Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном, они не восстановлены до сих пор. Наложенные санкции касались ведения бизнеса в Исламской Республике Иран и создания совместных предприятий в нефтегазовой сфере.

Постепенно эмбарго расширялось. Например, в 1980-м, после вторжения Ирана в Ирак, Вашингтон ввел новые ограничения.

Впоследствии Белый дом увязал рестрикции с иранской ядерной программой. После того как в 2000-х Тегеран начал переговоры по атомным технологиям с посредниками (Париж, Берлин, Лондон, Вашингтон, Москва и Пекин), были сняты некоторые запреты. Но параллельно с потеплением Вашингтон расширял черные списки. Таким образом Тегеран побуждали к "правильному" поведению, чередуя кнут и пряник.

В 2015-2016 годах исламская республика согласилась распространить международный контроль на свою ядерную программу. Это привело к некоторому ослаблению эмбарго со стороны США. Но в мае 2018-го Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из заключенного соглашения. Началось восстановление санкционного режима.

Кадаффи свергли, санкции остались

Против Ливии рестрикции были введены в 1986 году президентом Рональдом Рейганом . Поводом стал взрыв в Берлине на дискотеке, где отдыхали американские солдаты. Ответственность за теракт Белый дом возложил на ливийского лидера Муаммара Кадаффи. В апреле того же года Вашингтон провел операцию возмездия. Самолеты Военно-воздушных сил США нанесли удары по военным и гражданским объектам в Триполи и Бенгази.

В 1988 году Триполи отказался выдать подозреваемых в организации взрыва на борту лайнера Pan American над шотландским городком Локерби. А в 90-е режим Каддафи заподозрили и в производстве оружия массового уничтожения. Это привело к усилению ограничений.

В 2011-м, перед началом интервенции, США заморозили активы ливийского правительства на общую сумму в 30 миллиардов долларов. В стране тогда уже шла гражданская война. В том же году самолеты США и Франции нанесли удары "с целью защиты мирного населения". Лидер Джамахирии был убит, его соратники отстранены от власти.

Тем не менее в 2018-м президент США Дональд Трамп продлил еще на год санкции против уже новой, "демократической" Ливии, введенные еще в 2011-м при Каддафи.

"Ситуация в Ливии по-прежнему представляет необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США, и необходимы меры для защиты от вывода активов или других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, их сообщников и других лиц, препятствующих ливийскому национальному примирению", — объяснили свои действия в Белом доме.

Иракская нефть в обмен на продовольствие

Эмбарго на торговлю и финансовые операции с Ираком в 1990 году наложил Совет Безопасности ООН . Причиной послужило вторжение иракской армии в Кувейт. Международные санкции, инициированные Вашингтоном, буквально разрушили экономику Ирака. Не улучшила ситуацию и запущенная в 90-е годы программа ООН "Нефть в обмен на продовольствие" — население страны голодало и страдало от отсутствия медикаментов.

Помимо международных санкций, против Багдада действовали и меры Соединенных Штатов. Впрочем, после свержения Саддама Хусейна и завершения горячей фазы интервенции в 2003 году Вашингтон снял эмбарго на торговлю с Ираком по большинству позиций. Это вызвало критику в Берлине: власти Германии заявили, что санкционная политика США обеспечивает экономические интересы Вашингтона, а не служит делу установления мира.

Наименее затратный способ давления

Бесконечные санкции и непризнания — это специфика внешней политики США, считает американист, кандидат политических наук Алексей Черняев.

"Невозможно представить, положим, в XIX веке, чтобы та же Британская империя вела политику "непризнания" итогов каких-нибудь русско-турецких войн, настаивая десятилетиями, что Крым и Кавказ — неотъемлемая часть Османской империи. Или чтобы англичане всерьез отказывали в кредитах, продаже промышленного оборудования и даже кораблей своему сопернику по Большой игре", — приводит он пример.

"А у американцев все обстоит по-другому, хотя политика санкций и непризнания сильно отравляла международные отношения еще до 1945 года. Собственно, одним из побочных результатов использования этих инструментов и стал Перл-Харбор (с атаки на эту американскую базу началась война США и Японской империи. — Прим. ред.)", — добавляет Черняев. Токио развязал боевые действия против Соединенных Штатов в том числе из-за эмбарго на поставки нефти в Японию, введенного летом 1941 года, поясняет политолог.

"Властям США санкционная политика видится наиболее безопасным и наименее затратным способом принудить неугодных к нужному поведению, — объясняет другой американист, кандидат политических наук, доцент Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Максим Сучков. — С точки зрения государства, которое контролирует львиную долю финансовой системы мира, это оправданно. В случае с Венесуэлой США давили на другие страны, требуя выдать активы Каракаса, волюнтаристским решением передали собственность чужого государства самопровозглашенному правительству".

В краткосрочной перспективе это позволяет решить проблемы Вашингтона и серьезно осложняет жизнь Венесуэлы, Ирана и России. Но в долгосрочной — снижает доверие к финансовым институтам США и других западных стран и подрывает репутацию Вашингтона, отмечает Сучков.

Санкции вводились даже против союзников Соединенных Штатов, напоминает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев . И приводит в пример случай с французским банком Paribas, который был оштрафован за якобы имевшее место нарушение эмбарго на финансовые операции с Ираном.

"Для Вашингтона санкции — стандартный инструмент политики наряду с дипломатией и прямым военным воздействием. Смысл такого экономического давления объяснил Джон Болтон: "Россия должна почувствовать боль!" — напоминает Рогулев.

Он уверен, что от этого инструмента Соединенные Штаты не откажутся, ведь у них в руках контроль над мировой торговлей и основной резервной валютой — долларом. Это позволяет Вашингтону применять санкции и дальше.