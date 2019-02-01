На цифровизацию экономики РФ выделят 1,8 трлн руб.

Часть средств будет выделена из бюджета, часть — из внебюджетных источников.

На цифровизацию российской экономики за пять лет направят 1,8 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии", проходящем в Астане.

“Расширяются все те возможности в области цифры которые здесь были названы и в части искусственного интеллекта, и в части автомобильного транспорта, квантовых компьютеров. В общем то, что сейчас является абсолютно важной частью мировой повестки дня. Но что важно для нас, для стран пятерки: происходит оцифровка все большего числа отраслей традиционной экономики”, — отметил Дмитрий Медведев в своем выступлении.

“В нашей стране цифровая программа является национальной моделью, она предусматривает создание всех компонентов экосистемы для роста цифровой экономики, — сказал он. — Финансирование программы, если говорить о деньгах — потому что с этого все начинают — мы запланировали. На ближайшие пять лет это порядка 1 трлн 800 млрд рублей, грубо говоря, в районе $30 млрд”, — сообщил премьер-министр, отметив, что часть этих денег будет выделена из федерального бюджета, часть — из внебюджетных источников.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что для России важно сотрудничество по цифровой повестке дня в рамках ЕАЭС , что «действительно способствует лучшей интеграции».