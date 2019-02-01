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На цифровизацию экономики РФ выделят 1,8 трлн руб. 

Вести Экономика + ещё 4 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Часть средств будет выделена из бюджета, часть — из внебюджетных источников.
На цифровизацию российской экономики за пять лет направят 1,8 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии", проходящем в Астане.
“Расширяются все те возможности в области цифры которые здесь были названы и в части искусственного интеллекта, и в части автомобильного транспорта, квантовых компьютеров. В общем то, что сейчас является абсолютно важной частью мировой повестки дня. Но что важно для нас, для стран пятерки: происходит оцифровка все большего числа отраслей традиционной экономики”, — отметил Дмитрий Медведев в своем выступлении.
“В нашей стране цифровая программа является национальной моделью, она предусматривает создание всех компонентов экосистемы для роста цифровой экономики, — сказал он. — Финансирование программы, если говорить о деньгах — потому что с этого все начинают — мы запланировали. На ближайшие пять лет это порядка 1 трлн 800 млрд рублей, грубо говоря, в районе $30 млрд”, — сообщил премьер-министр, отметив, что часть этих денег будет выделена из федерального бюджета, часть — из внебюджетных источников.
Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что для России важно сотрудничество по цифровой повестке дня в рамках ЕАЭС, что «действительно способствует лучшей интеграции».
Глава правительства РФ, говоря об отечественных инструментах развития и поддержки инноваций, отметил Национальную технологическую инициативу, которая действует с 2015 года. Кроме того, премьер-министр упомянут о работе фонда "Сколково" и усилиях, направляемых государством на развитие фундаментальной науки.
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