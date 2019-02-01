Решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве вступило в силу с 1 февраля. Об этом говорится в решение Нацкомиссии, опубликованном в официальном издании органов центральной власти Украины "Правительственный курьер".
"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", — говорится в решении.
Последний раз тарифы на воду в Киеве повышались на 17-20% в октябре 2018 года.
Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По данным госстата, общая задолженность украинцев за ЖКХ к началу ноября прошлого года достигла 39,9 млрд гривен ($1,44 млрд). Самыми крупными долгами украинских граждан стали долги по оплате газа, отопления и горячего водоснабжения.
В октябре 2018 года украинское правительство приняло решение о повышении цен на газ для населения. С 1 ноября цены повысились на 23,5% — до 8550 гривен ($305) за 1 тыс. кубометров. Такое решение было принято по требованию главного кредитора Украины — Международного валютного фонда (МВФ), представители Фонда настаивали на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета (на 60%). В МВФ считают, что разные цены на газ для различных категорий потребителей — промышленности и населения — источник злоупотреблений и коррупции, а покрытие разницы в тарифах формирует скрытый дефицит бюджета.