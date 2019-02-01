В Киеве на 11,4% повысили тариф на воду

Решение Национальной комиссии Украины по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на воду на 11,4% в Киеве вступило в силу с 1 февраля. Об этом говорится в решение Нацкомиссии, опубликованном в официальном издании органов центральной власти Украины "Правительственный курьер".

"Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева были повышены на 11,4% до 20,3 гривны за кубометр", — говорится в решении.

Последний раз тарифы на воду в Киеве повышались на 17-20% в октябре 2018 года.

Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По данным госстата, общая задолженность украинцев за ЖКХ к началу ноября прошлого года достигла 39,9 млрд гривен ($1,44 млрд). Самыми крупными долгами украинских граждан стали долги по оплате газа, отопления и горячего водоснабжения.