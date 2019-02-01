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Рябков: США взяли курс на экономическое изматывание России 

Российская Газета + ещё 1 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Главной целью развязываемой в настоящее время США гонки вооружения является экономическое изматывание России, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений", — предположил Рябков в интервью, которое он дал в пятницу телеканалу "Россия 24".
Однако Россия извлекла хорошие уроки из прошлого, поэтому российские ответы на все потенциальные вызовы будут подъемными с финансовой точки зрения.
В субботу, 2 февраля, истекает ультиматум, выдвинутый США Москве. Согласно американским заверениям, после истечения срока Вашингтон снимает с себя обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Российская сторона неоднократно заявляла, что считает это решение юридически несостоятельным и договор останется обязательным к исполнению для обеих сторон. Только через шесть месяцев после получения официального уведомления о выходе Вашингтона из ДРСМД договор прекратит свое существование.
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Комментарии1
Экономика , Сергей Рябков
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