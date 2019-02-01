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Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота за границу, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 60 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную ранее продажу 20 тонн золота за границу в связи с усиленным вниманием международного сообщества к транзакции, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
На фоне политического кризиса в Венесуэле, где спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя "главой государства", в различных СМИ начали появляться статьи с различными версиями относительно золотого запаса страны. Банк России в четверг уже опроверг публикацию о том, что в его хранилищах находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, которое потом якобы было вывезено в Дубай, а деньги от его продажи доставлены в Каракас.
Позднее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе написало, что центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни продать ОАЭ около 15 тонн золота. По версии этого СМИ, драгоценный металл перевозится из хранилищ в Каракасе и всего планируется продать 29 тонн. Рейтер же привел заявление представителя американской администрации, назвавшего вывоз ценностей из Венесуэлы "мародерством" и предостерегшего Россию и другие страны от сделок с венесуэльским сырьем и драгоценными металлами, в частности с нефтью и золотом.
США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Экономика , В мире , Латинская Америка , Рынки , Николас Мадуро , Центральный банк России , Bloomberg , Reuters
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