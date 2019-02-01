Что общего между шинами, одеждой, духами, творогом и черной икрой

Минпромторг готовится к началу нового этапа оцифровки рынков — в области маркировки. С 1 марта особыми метками планируется снабжать одежду, покрышки, фотоаппараты, духи и автомобильные шины. Кроме того, весь год в тестовом режиме будут маркировать банки с икрой. В планах — прослеживаемость молочных товаров, о фальсификации которых ходят легенды. Почему именно эти группы товаров были выбраны для эксперимента, насколько это нужно участникам рынка и почему это не взвинтит цены, разбиралась «Газета.Ru»

Минпромторг предлагает с 1 марта по 30 ноября 2019 года провести пилотные проекты по маркировке новых видов товаров — товаров легкой промышленности, пневматических покрышек, фотокамер, фотовспышек, духов, туалетной воды и шин. Участие в экспериментах будет добровольным. Оператором выступит «Оператор-ЦРПТ», дочерняя структура Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Мы, обсуждая вопросы борьбы с контрафактом и фальсификатом, пришли к выводу, что это наиболее современный формат борьбы с этими явлениями. Второе — это улучшение качества сбора налогов, акцизов, таможенных пошлин. Но во главе угла стоит интерес потребителя», — пояснил в пятницу необходимость реализации проекта глава Минпромторга Денис Мантуров.

Работа над пилотным проектом в парфюмерной отрасли уже началась — с декабря 2018 года исследуются производственные площадки семи российских производителей парфюмерии, в ближайших планах — еще пять производств. После того как оператор завершит тестирование нанесения маркировки на духи и туалетную воду в своей лаборатории, стартует установка необходимого оборудования на площадках компаний-производителей.

Вопрос о маркировке автомобильных шин пока вызывает у участников рынка смешанные чувства — сама идея кажется производителям привлекательной, но пока есть слишком много неопределенных моментов, касающихся ее воплощения в жизнь.

«По оценкам членов Ассоциации производителей шин, среди которых и компании, которые производят свою продукцию в России и импортируют ее, на российском рынке автомобильных шин низкий уровень контрафакта. Во многом это обусловлено высоким экономическим барьером для вхождения в отрасль. Шина — это высокотехнологический товар, подлежащий обязательной сертификации, и для ее производства требуются значительные инвестиции в оборудование, технологии и сырье. На данный момент участникам отрасли сложно оценить будущий эффект от введения обязательной маркировки шин», — поделилась с «Газетой.Ru» мнением исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чумеева.

По ее словам, инициатива о маркировке шин потенциально интересная, однако срок ее внедрения на постоянной основе (1 декабря 2019 года) кажется производителям нереалистичным.

«Шины — это транснациональный товар: сейчас производимые в России шины свободно идут на экспорт, а импортируемые — не производятся специально для России. У одного производителя число зарубежных заводов, с которых шинная продукция поступает на российский рынок, может доходить до 50. Решения, которые регулятор будет предлагать участникам рынка, должны учитывать эти особенности во избежание чрезмерных расходов, которые лягут на плечи потребителей», — отмечает Чумеева.

Разговоры о необходимости маркировки одежды начались практически вместе с появлением самой идеи о создании системы прослеживаемости товаров — ФТС регулярно сообщает о тоннах задержанных на границах нарядов с признаками фальсификата. Впрочем, любой, кто хоть раз видел ларек с одеждой на рынке, и не нуждается в статистике от таможенников: нарядные кофточки и пальто знаменитых брендов по цене мешка от картошки насторожат даже самого легковерного покупателя.

«Контрафакт — лишь часть реестра всевозможных фальсификатов, обращающихся на российском рынке. По имеющимся оценкам, их доля на российском рынке продукции легпрома достигает, как минимум, 30-35%. Да, она снижается, но медленными темпами. Что обусловлено, в первую очередь, низкими ценами на фальсификаты, что, в условиях падения платежеспособного спроса, способствует высокой востребованности такой продукции», — сетует исполнительный директор «Союзлегпрома» Игорь Ульянов.

Он отметил, что сокращение присутствия на рынке фальсификата — это, можно сказать, конечная цель внедрения маркировки.

«А главное здесь в том, что с ее помощью удастся прослеживать всю производственно-сбытовую цепочку — вплоть до конкретных точек реализации продукции. И, соответственно, заблаговременно выявлять фальсификаты. Причем вся эта система должна полностью охватывать регион ЕАЭС, ибо не менее половины объема сфальсифицированной продукции в РФ — это реэкспорт дальнего зарубежья через другие страны ЕАЭС в связи с «прозрачностью» таможенных границ между странами Союза», — подчеркивает Ульянов.

Между тем, как отмечает исполнительный директор «Союзлегпрома», процесс внедрения маркировки может быть дорогостоящим, что изначально проблемно для среднего и особенно малого бизнеса (МСБ).

«Но главным фактором влияния на ценовую политику остается динамика массового платежеспособного спроса, который в 2019 году, по большинству оценок, навряд ли существенно повысится на высококачественную продукцию — естественно, более дорогостоящую в сравнении с контрафактом и другими разновидностями фальсификата», — резюмирует он.

Идеей маркировки заинтересовался не только Минпромторг, но и другие ведомства — в частности, Росрыболовство до конца года намерено проводить эксперимент по маркировке черной икры.

«В связи с тем, что черная икра — дорогой продукт, на рынок, к сожалению, продолжают поступать браконьерские «уловы». Поэтому важно при помощи системы маркировки пресечь возможности легализации такого опасного товара. Борьба с нелегальным оборотом продукции из осетровых для нас важна, потому что Росрыболовство реализует масштабную программу по восстановлению популяций осетровых видов рыб на Волго-Каспии и Амуре: ежегодно в водоемы выпускается молодь этих видов рыб, реализуются специальные научные программы и так далее», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Как отмечают представители Росрыболовства, при исследовании фасованной икры, изъятой с рынков и других торговых точек в 2018 году, специалисты рыбохозяйственного института ВНИРО обнаружили 806 банок продукции браконьеров с Дальнего Востока, 58 банок, произведенных браконьерами Волжско-Каспийского региона, 191 банку нелегальной продукции из Китая, а также 7 банок, в которых вообще была не икра, а имитация.

Инициативу Росрыболовства поддерживает и Союз осетроводов России.

«В настоящее время на рынке 50% икры это контрафакт — дешевая икра невысокого качества привезенная (преимущественная из КНР), которая здесь перефасовывается и выдается за икру, произведенную в России. На нашем производстве в настоящее время начинается отработка технологии этой самой маркировки. Наша компания выбрана для эксперимента по ее применению. Прослеживаемость — это то, что даст возможность потребителю быть уверенным в том, что он приобретает действительно то, что написано на этикетке», — сообщил «Газете.Ru» президент Союза осетроводов, владелец «Русского икорного дома» Александр Новиков.

По его словам, расходы на внедрение новой технологии будут незначительными.

«Эффект от применения такой маркировки — это серьезный шаг в борьбе с контрафактом на нашем рынке, направленный на защиту прав потребителей, а также на укрепление имиджа осетровой икры производимой в нашей стране», — уверен Новиков.

В планах на будущее — пожалуй, один из самых социальные товаров. Молочная продукция. Система должна позволить отсечь то, что в народе называют «ненатуральным».

«Мы сейчас находимся на этапе согласования в правительстве сроков, когда это будет реализовано. Я надеюсь, что в ближайшее время», — пояснил Мантуров.

Планируется, что национальная система маркировки и прослеживаемости будет сопряжена с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». «Меркурий» будет отслеживать молоко «от коровы до завода», тогда как ЦРПТ — от завода до прилавка.

Внедрение маркировки для разных групп товаров началось в России в 2016 году, когда изделия из меха стали снабжать RFID-метками. Кроме того, в стране запущены эксперименты по маркировке лекарств, сигарет и обуви цифровым двумерным кодом Data Matrix.

В мае 2018 года правительство России утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В частности, с 1 марта 2019 года специальные коды должны будут наноситься на табачную продукцию, а с июля — на обувь. Духи, фотоаппараты, шины и некоторые товары легкой промышленности (например, пальто, плащи, куртки, столовое и постельное белье) предстоит маркировать в обязательном порядке с декабря 2019 года, то есть сразу после окончания экспериментального периода. Планы на будущее еще более грандиозные — к 2024 году в России планируется создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Маркировка уже дала ощутимые результаты. Как сообщили «Газете.Ru» в Росздравнадзоре, введение маркировки лекарственных препаратов в экспериментальном режиме (обязательная маркировка лекарств начинается с 1 января 2020 г.) к настоящем моменту позволило вскрыть правонарушения в сфере оборота лекарств на общую сумму свыше 500 млн рублей. По состоянию на 22 января в системе было зарегистрировано 13265 юридических лиц (13162 — российских и 103 иностранных (из 29 стран), отслеживается более 18,4 млн маркированных упаковок.

Положительные изменения неоднократно отмечались и на рынке изделий из меха.

«Доля фальсификата на рынке меховых изделий до 2016 года достигала 85%. Первый опыт внедрения маркировки именно в этом сегменте в 2016-2017 гг. показал ее эффективность. Уровень присутствия фальсификата на рынке меховой продукции в РФ понизился к настоящему времени минимум вдвое. Но на ее ценах маркировка, точнее, затраты на нее, отразились минимально. Хотя участники рынка и эксперты в самом начале проекта предвещали заметное подорожание цен на шубы. Поскольку меховая часть рынка легпрома — это от 6 до 10% его объема. А цены на эту продукцию и без того высокие, потому их существенное повышение тем более не в интересах производителей и ритейла», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Союзлегпрома» Игорь Ульянов.

Таким образом рынок по всем законам сам регулирует цены в зависимости от спроса и с уходом одних игроков на нем сразу появляются другие, что в условиях выравнивания конкуренции зачастую приводит к снижению цен для покупателей при этом за товар, в качестве и легальности которого может убедиться любой покупатель без необходимости проводить лабораторные испытания.