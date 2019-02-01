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Белоруссия повысила тарифы на транзит российской нефти 

Вести Экономика 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Белоруссия с 1 февраля повысила тарифы на услуги по прокачке нефти по своим трубопроводам.
"На 2019 г. тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, проиндексированы на 7,6%", — сообщает министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
Министерство отмечает, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двухсторонними соглашениями" с Россией, подписанными в 2010 г. в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу рынка нефти и нефтепродуктов.
"В соответствии с требованиями методики тарифы изменяются, исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 г. — 4,6%), увеличенного на 3%. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", — заключает министерство.
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