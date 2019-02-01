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Fitch заявил об угрозе «перегрева» в российском банковском секторе 

РИА Новости + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Высокие темпы роста необеспеченного розничного кредитования в России могут привести к перегреву банковского сектора страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.
Fitch отмечает, что ускорение темпов роста розничного кредитования в России наблюдается со времени экономического кризиса 2014-2015 годов "на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков". В 2018 году объем розничного кредитования вырос на 22,4% против роста на 12,7% в 2017 году.
"Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву, при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества. Меры ЦБ РФ по предотвращению такой ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта", — пишет агентство.
При этом меры Банка России по сдерживанию роста за счет увеличения нагрузки по необеспеченным кредитам могут быть неэффективными, так как влияние на капитал крупных кредиторов будет ограниченным, и они по-прежнему будут иметь значительные возможности для наращивания объемов кредитования, считает Fitch.
В декабре совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%.
Fitch пишет, что введение лимита PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу), рассматриваемое ЦБ, является более эффективной мерой для ограничения роста розничного кредитования. Зампред ЦБ Василий Поздышев в июле прошлого года заявил, что банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки по методике Банка России с 2019 года. Но, по его словам, ЦБ планирует ввести меры регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки не ранее 2020 года.
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Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Василий Поздышев , Центральный банк России , Fitch Ratings
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