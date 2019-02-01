Fitch заявил об угрозе «перегрева» в российском банковском секторе

Высокие темпы роста необеспеченного розничного кредитования в России могут привести к перегреву банковского сектора страны, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch

Fitch отмечает, что ускорение темпов роста розничного кредитования в России наблюдается со времени экономического кризиса 2014-2015 годов "на фоне снижения потерь по розничным кредитам и ограниченного спроса со стороны корпоративных заемщиков". В 2018 году объем розничного кредитования вырос на 22,4% против роста на 12,7% в 2017 году.

"Если розничное кредитование продолжит увеличиваться такими темпами, это может привести к перегреву, при чрезмерно высокой доле кредитов, выдаваемых заемщикам более слабого качества. Меры ЦБ РФ по предотвращению такой ситуации за счет увеличения коэффициентов риска пока не имели заметного эффекта", — пишет агентство.

При этом меры Банка России по сдерживанию роста за счет увеличения нагрузки по необеспеченным кредитам могут быть неэффективными, так как влияние на капитал крупных кредиторов будет ограниченным, и они по-прежнему будут иметь значительные возможности для наращивания объемов кредитования, считает Fitch.

В декабре совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала по потребительским кредитам, предоставленным с 1 апреля 2019 года, с полной стоимостью кредита от 10 до 30%.