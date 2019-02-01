Россиянам рассказали, на каких акциях заработать 

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Акции горнорудной компании «Полиметалл» следует покупать, советуют в Промсвязьбанке

Там позитивно оценивают превышение «Полиметаллом» по итогам 2018 года собственных прогнозов по росту производства — он составил 9% (1,562 миллиона унций в золотом эквиваленте).

В Промсвязьбанке отмечают, что большую часть прироста (свыше 70%) компании обеспечил проект Кызыл. Он же, прогнозируют там, компенсирует сокращение добычи на других месторождениях в будущем.

Одновременно с отчетом за прошлый год «Полиметалл» подтвердил озвученные ранее прогнозы относительно своих производственных результатов в 2019-2020 годах — 1,55 миллиона и 1,6 миллиона унций соответственно.

Кроме того, в компании ждут, что в этом году ее денежные затраты составят 600-650 долларов на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты — 800-850 долларов на унцию.