В Эстонии увидели угрозу в дешевом российском электричестве

Дешевая российская электроэнергия создает неравную конкуренцию на рынках стран Балтии и Северной Европы. Об этом, как сообщает Sputnik Эстония, заявил председатель правления эстонского государственного концерна Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, электроэнергия из России обходится дешевле европейской, поскольку ее производители не обязаны покупать квоты на выброс углекислого газа и не подчиняются жестким экологическим требованиям ЕС

При этом Суттер выразил озабоченность тем, что доля российской энергии на рынке Северной Европы и Балтии растет: в 2018 году Россия экспортировала через биржу Nord Pool на 50% больше электричества, чем годом ранее. По его словам, ранее на местный рынок никогда не поступало столько российской электроэнергии.