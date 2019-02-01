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«Арктик СПГ-2» делает газ из США неконкурентным 

News.ru 54 минуты назад
Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press
Поставка оборудование Siemens для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» станет выгодной сделкой для обеих сторон и открывает большие перспективы, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В рамках проекта предусмотрено строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая.
Юшков отметил, что США недовольны российским СПГ-проектом, который активно развивается, заставляя американскую сторону конкурировать в Европе не только с трубопроводным газом из России. РФ уже побила показатели американских поставок СПГ в Европу в 2018 году. Эксперт отметил помощь со стороны европейских компаний.
Кроме того, отмечает Юшков, российский СПГ дешевле для Европы, чем американский. Сейчас Россия стеснена в наращивании объемов экспорта лишь числом специальных танкеров, способных ходить по льдам Северного морского пути. Однако и эта проблема вскоре будет решена, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее News.ru писал, что компания Siemens поставит компрессоры для проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает пресс-служба компании «Новатэк». Как следует из сообщения, дочерняя компания «Новатэка», ООО «Арктик СПГ-2», и Siemens подписали договор о поставке компрессорного оборудования.
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Комментарии
Экономика , Компании , Игорь Юшков , Фонд национальной энергобезопасности , Siemens , Новатэк
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