«Арктик СПГ-2» делает газ из США неконкурентным

Юшков отметил, что США недовольны российским СПГ-проектом, который активно развивается, заставляя американскую сторону конкурировать в Европе не только с трубопроводным газом из России. РФ уже побила показатели американских поставок СПГ в Европу в 2018 году. Эксперт отметил помощь со стороны европейских компаний.

Кроме того, отмечает Юшков, российский СПГ дешевле для Европы, чем американский. Сейчас Россия стеснена в наращивании объемов экспорта лишь числом специальных танкеров, способных ходить по льдам Северного морского пути. Однако и эта проблема вскоре будет решена, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее News.ru писал, что компания Siemens поставит компрессоры для проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает пресс-служба компании «Новатэк». Как следует из сообщения, дочерняя компания «Новатэка», ООО «Арктик СПГ-2», и Siemens подписали договор о поставке компрессорного оборудования.