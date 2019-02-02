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Компания из ОАЭ купила часть золота Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов проинформировала о приобретении трех тонн золота у венесуэльского центробанка. Об этом сообщается в твиттере организации.
Согласно заявлению, совершенная 21 января покупка не противоречила местному законодательству и международным нормам.
"Noor Capital не принимает участие в каких-либо незаконных или запрещенных сделках", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в дальнейшем компания воздержится от каких-либо сделок до урегулировании ситуации в Венесуэле.
Ранее источник проинформировал о том, что венесуэльский Центробанк отложил отправку 20 т золота за рубеж.
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