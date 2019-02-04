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К газопроводу в обход Украины присоединится еще одна страна 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Венгрия готова присоединиться к проекту газопровода «Турецкий поток», строящегося по дну Черного моря, заявил посол этой страны в России Норберт Конкой, которого цитирует ТАСС.
«Венгрия заинтересована в диверсификации газовых маршрутов. Сегодня российский газ поступает в Венгрию с востока, но мы заинтересованы в подаче газа и с юга [через "Турецкий поток"]», — сказал Конкой.
По его словам, Будапешт нуждается в диверсификации поставок и готов принимать российский газ по новому газопроводу. Страна обладает всей необходимой инфраструктурой для этого, отметил Конкой.
Газпровод «Турецкий поток» строится по дну Черного моря и свяжет Россию с Европой через европейскую территорию Турции. Конечная точка маршрута будет расположена в Греции, однако газопровод будет связан с транспортными системами других стран. Окончание работ запланировано на конец 2019 года.
Основная цель строительства «Турецкого потока» наряду с двумя «ветками» «Северного потока» — диверсификация поставок в Европу в обход Украины. Ранее о своем участии в проекте объявила Болгария. «Газпром» подал заявку на использование мощностей газотранспортной системы этой страны.
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Экономика , Газпром , ИТАР-ТАСС
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