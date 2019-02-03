Зачем Банк России скупает золото

Центробанки со всего мира наращивают вложения в золото. Банк России закупил в прошлом году в международные резервы 274,3 тонны монетарного золота, нарастив его долю до 18,5%. Другие центробанки также активно закупают золото. Но если для России вложения в золото — это попытка защититься от санкций, то остальные регуляторы страхуются от нового экономического кризиса.

Россия в рамках «дедолларизации» валютных резервов купила в 2018 году 274,3 т золота. В результате объем золота в резервах РФ достиг очередного исторического максимума — 2113 тонн на конец 2018 года. Такие данные на этой неделе обнародовал Всемирный совет по золоту.

По оценкам WGC, это стало наиболее крупной годовой покупкой золота со стороны мировых ЦБ за всю историю.

В целом же объем чистых покупок золота со стороны центральных банков различных стран мира в 2018 году составил 651,5 тонны, что стало максимальным значением с 1967 года.

Кроме России активными покупателями золота в прошедшем году также стали Казахстан и Турция — ЦБ этих стран купили 50,6 и 51,5 т золота соответственно.

Всего на долю России, Казахстана и Турции пришлось 58% от всего объема золота, приобретенного мировыми ЦБ в 2018 году.

Банк России начал активно закупать золото в 2008 году. Тогда у ЦБ было около 400 тонн в резервах. За последние четыре года объем золотого запаса вырос более чем на тысячу тонн.

По итогам 2018 года Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, следовало из опубликованных ранее данных Банка России.

Страны-крупнейшие держатели золота — это США, Германия, Франция и Италия.

«Хотя активнее всего в мире физическое золото покупают сейчас Банк России и Народный банк Китая, однако в той или иной мере в процессе участвуют почти все основные центробанки мира», — отмечает Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

При этом покупки золота центробанками происходят на фоне участившихся в последнее время прогнозов о замедлении мирового экономического роста.

Так, в конце января в швейцарском Давосе завершил работу Всемирный экономический форум. Устоявшиеся экономические связи рушатся, торговые барьеры растут, а мир ждет рецессия, пришли к выводу участники Давосского форума. МВФ уже снизило прогноз по росту экономики. По словам его главы Кристин Лагард, мировая экономика вырастет в 2019 году на 3,5%, а в 2020-м на 3,6%, что ниже предыдущего прогноза на 0,2 и 0,1 п.п. соответственно.

Нестабильная геополитическая обстановка в мире заставляет не только инвесторов, но и регуляторов финансовой системы многих стран пополнять резервы защитными активами, комментирует Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Покупки центральными банками золота — устойчивая тенденция, которая наблюдается на протяжении последних десяти лет, поводом для которой послужил мировой кризис 2008-2009 годов,

Впрочем, нельзя сделать вывод о том, что золото скупается только ввиду приближения экономического кризиса, считают эксперты. Например, ранее были алармистские прогнозы о том, что нефть рухнет ниже уровня в $40 за баррель, в последнее время она устойчиво торгуется выше $60, отмечает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

«Покупка центральными банками золота говорит только о том, что они пытаются использовать сложившуюся ситуацию на рынке, пока цены находятся низко, и пополнить свои запасы. $1300 за тройскую унцию — это очень хорошая цена, лучше было только в 2015 году, когда можно было купить по $1100, но тогда не было уверенности, что цена не упадет еще ниже», — отмечает Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер.

При этом в ближайшее время цена на золото может еще больше вырасти. Из глобальных факторов на рост золота будет оказывать политика ФРС США , поясняет Гасанов. Так, рост стоимости золота часто совпадает с падением курса доллара.

«Федеральная резервная система (ФРС США) рассматривает вопрос о прекращении сокращения правительственного баланса, который сократился примерно на $400 млрд с момента запуска программы в октябре 2017 года. Это приведет к незначительному ослаблению денежно-кредитных условий и позволит вырасти цене на золото. ФРС в этом году планирует дважды повышать ключевую процентную ставку, и смягчение кредитно-монетарной политики ослабит доллар», — говорит Гасанов.

Впрочем, для России все же вложения в золото — это скорее политическая история, связанная с желанием снизить вложения в казначейские облигации США, говорит Сергей Суверов , старший аналитик «БКС Капитал».

В рамках минимизации рисков из-за политики санкционного давления, проводимой США, Россия вышла из числа 30 крупнейших держателей долга США, отмечает Анастасия Соснова , аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Еще в марте 2018 года вложения России в трежерис составляли $96,1 млрд, тогда как по итогам ноября 2018 года Россия держала в трежерис сумму в $12,814 млрд», — говорит эксперт.

Таким образом, с марта 2018 года объем вложений в казначейские облигации США снизился на $83,2 млрд

«Возникла потребность переложить вырученные от продажи средства в другой, обладающий аналогичными защитными свойствами, актив. На роль такого актива вполне подходит золото, так как оно остается высоколиквидным инструментом, «спасает» в периоды нестабильности, а также в случае введения санкций может использоваться в качестве платежного средства», — поясняет эксперт.

Сейчас доля золота в международных резервах России составила 18,5%. При этом, по мнению Сосновой, ЦБ может довести долю золота в ЗВР до трети всего объема. Сергей Суверов согласен, что вложения в золото могут вырасти до 30% от ЗВР.

Полностью отказываться от вложений в бумаги иностранных государств ЦБ не может и не должен, поясняли ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Отказ от таких вложений приведет к понижению инвестиционного рейтинга России и проблемам с обеспечением экспортно-импортных сделок, отмечал, в частности, руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг . Заменить американские госбумаги активами сопоставимого качества российский ЦБ не может, поскольку их просто нет.

С юридической точки зрения вложения Банка России в американские бумаги защищены тем, что формально ЦБ отделен от государства и не подчиняется правительству. Но ранее в Америке были заморожены активы казахстанского Национального фонда, поэтому полностью исключить риск ареста российских резервов нельзя.

При этом золото не подвержено санкциям в отличие от долларовых активов, отмечает Алексей Антонов.

Впрочем, как видно из последних событий, это касается только золота, которое хранится внутри страны. На фоне попытки политического переворота в Венесуэле Банк Англии отказался возвращать президенту Николасу Мадуро слитки золота на сумму $1,2 млрд, сообщило на днях агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что это решение было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники попросили перекрыть доступ Мадуро к активам за рубежом. По словам одного из источников, в их числе госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Однако Банк России защищен от этих рисков. ЦБ держит золото только на родине.