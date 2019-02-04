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Медведев дал поручения по «регуляторной гильотине» 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заму — главе аппарата кабмину Константину Чуйченко — представить предложения по правовому регулированию формирования «системы актуализированных обязательных требований, а также по прекращению действия устаревших нормативных правовых актов в данной сфере». Речь идёт о так называемой «регуляторной гильотине».
Соответствующее поручение, срок исполнения которого ограничен 25 февраля, размещено на сайте правительства.
Также Медведев поручил представить для утверждения перечень федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в сферах контроля и надзора, а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные функции и участвующих в реализации механизма «регуляторной гильотины».
До 25 марта Константину Чуйченко требуется обеспечить формирование и представление поручения федеральными структурами к утверждению кабмином «дорожных карт» по реализации механизма «регуляторной гильотины».
Как писал News.ru, ранее вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что российские власти планируют завершить работу над механизмом «регуляторной гильотины» до февраля 2020 года. До этого Медведев заявил, что необходимо разработать специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу.
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Экономика , Общество , Политика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Константин Чуйченко
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