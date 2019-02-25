Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.
Повышение пошлин планировалось на 1 марта. Однако, по словам Трампа, США добились существенного прогресса в переговорах с китайской стороной. Договоренности достигнуты по таким важным структурным вопросам, как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта, услуги и прочее.
"В результате этих очень продуктивных переговоров я буду откладывать повышение тарифов в США, запланированное на 1 марта", — сообщил Трамп и добавил, что ради того, чтобы стороны добились дополнительного прогресса, он намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.