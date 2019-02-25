Трамп решил отсрочить введение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая. Он написал об этом на странице своего микроблога Twitter.

Повышение пошлин планировалось на 1 марта. Однако, по словам Трампа, США добились существенного прогресса в переговорах с китайской стороной. Договоренности достигнуты по таким важным структурным вопросам, как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство, валюта, услуги и прочее.