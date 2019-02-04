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На Украине резко вырос транзит российского газа 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Украина в январе увеличила транзит газа из России в Европу почти на четверть — до 7,6 миллиардов кубометров, сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на данные Укртрансгаза.
В прошлом году транзит сократился на 7,1%, в позапрошлом Украина, наоборот, транспортировала рекордные 93 миллиарда кубометров.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что завершение контракта о транзите российского года в 2020 году повлечет падение экономики Украины. Киеву придется платить огромные средства за содержание "несуществующего газопровода".
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Экономика , В мире , СНГ , Вадим Рабинович , Верховная Рада
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