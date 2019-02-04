На Украине резко вырос транзит российского газа

Украина в январе увеличила транзит газа из России в Европу почти на четверть — до 7,6 миллиардов кубометров, сообщает "Корреспондент.net" со ссылкой на данные Укртрансгаза.

В прошлом году транзит сократился на 7,1%, в позапрошлом Украина, наоборот, транспортировала рекордные 93 миллиарда кубометров.