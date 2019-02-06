Китай готовится к закату нефтяной эпохи?

Китай является одним из лидеров по развитию возобновляемой энергетики и намерен серьезно увеличить инвестиции в развитие этой отрасли. Возможно, КНР готовится к закату эпохи углеводородов.

В ближайшие два года власти страны намерены вложить в строительство солнечных и ветряных электростанций 2,5 трлн юаней, что эквивалентно примерно $380 млрд, об этом сообщает агентство "Синьхуа"

В долгосрочном плане Госсовета КНР прописано, что к 2030 г. доля возобновляемой энергетики в энергетическом балансе страны должна достигнуть 20%, то есть пятой части.

Иными словами, уже через 10 лет значительную роль в обеспечении энергетических потребностей Китая будут играть не нефть, уголь и газ, а чистая энергетика.

На данный момент мировым лидером по развитию возобновляемой энергетики является Бразилия. Как известно, бразильцы используют сахарный тростник для производства автомобильного топлива, причем уже достаточно давно.

Активно развивается там и солнечная энергетика. В Бразилии солнечная энергия должна стать дешевле угольной к 2021 г., в соответствии с оценкой, опубликованной Bloomberg New Energy Finance (BNEF) в докладе Перспективы новой энергетики 2017 (New Energy Outlook 2017).

Получение энергии от автономных солнечных панелей на крышах домов в сегменте частных домохозяйств составит около 20% всего энергорынка Бразилии к 2040 г., сообщало BNEF в том же докладе.

В целом в мире, как считает МЭА, около 70% всей новой энергогенерации в ближайшие 5 лет будет осуществляться за счет возобновляемых источников. Их суммарная доля в мировом производстве электроэнергии вырастет с 25 до 29,4%, а в производстве тепла для обогрева — с 10,8 до 11,9%, пишет finanz.ru

Возобновляемые источники энергии — достаточно спорная история. Есть масса мнений о том, что она невыгодна с экономической точки зрения, дорога и вообще может применяться повсеместно. Вместе с тем, есть устойчивое мнение, что все высказывания "против" — это всего лишь лобби со стороны традиционных источников энергии, таких как нефть и газ.

В нашей стране возобновляемая энергетика почти не развивается, и тому есть вполне логичное объяснение. По мнению экспертов, поскольку Россия является крупнейшим производителем нефти и газа, властям просто невыгодно наличие каких-то еще источников энергии, электрокаров и так далее, ведь тогда некому будет продавать имеющиеся природные ресурсы.

В России сегодня 65% электроэнергии производится тепловыми электростанциями, 18,3% — десятью действующими атомными электростанциями, 15,9% — гидроэлектростанциями. Альтернативная энергетика в нашей стране развита слабо — на ее долю пока приходится менее 1%.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин признает, что роль возобновляемых источников энергии неуклонно растет.

"Человечество движется в сторону «зелёной» энергетики, это, безусловно, генеральный путь развития, правильный путь. Спрос на возобновляемую энергию растёт опережающими темпами по сравнению с энергией из традиционных источников. Внедрение самых передовых технологий, в том числе таких, как распределённая генерация, мощные накопители и так называемые умные сети, способствует ускорению этого процесса", — сообщил Владимир Путин на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле 10 октября.

В то же время параллельно с этим продолжат расти и потребление нефти и газа, "хотя и не столь высокими темпами, как ранее", добавил президент.

Владимир Путин, правда, считает, что пока нет реальных оснований говорить, что эра углеводородов идет к закату.