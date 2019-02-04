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Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя, в ближайшие три года на эти цели предусмотрено порядка 310 миллиардов рублей.
"Я утвердил государственную программу по развитию республики Крым и города Севастополя, подписал соответствующее постановление правительства", — сказал Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что этот документ охватывает весь комплекс задач, которые нужно решить для развития полуострова. Глава правительства также добавил, что в эту госпрограмму вошла и собственно федеральная целевая программа, которая реализуется на полуострове с 2015 года.
"То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой. Тем не менее, здесь также расставлены акценты, и самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены — на 2019-й и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году", — сообщил премьер.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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