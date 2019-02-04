Росстат назвал рост ВВП по итогам 2018 года

Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2018 года в 2,3%, он составил в текущих ценах 103 626,6 млрд руб., передает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистического ведомства.

При этом отмечается, что фактический рост превысил прогнозы Минэкономразвития Центробанка . В Росстате полагают, что рост ВВП связан с подъемом в строительной отрасли, в которой валовой внутренний продукт вырос на 4,7%.

Также сообщается, что индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%.