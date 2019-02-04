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Росстат назвал рост ВВП по итогам 2018 года 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росстат оценил рост ВВП России по итогам 2018 года в 2,3%, он составил в текущих ценах 103 626,6 млрд руб., передает РИА "Новости" со ссылкой на данные статистического ведомства.
При этом отмечается, что фактический рост превысил прогнозы Минэкономразвития и Центробанка. В Росстате полагают, что рост ВВП связан с подъемом в строительной отрасли, в которой валовой внутренний продукт вырос на 4,7%.
Также сообщается, что индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%.
Ранее в МВФ дали прогноз по росту ВВП России.
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Экономика , Росстат , Международный валютный фонд , Минэкономразвития , Центральный банк России , РИА Новости
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