ООН: эскалация торгового конфликта между США и Китаем ударит по глобальной экономике

План США по повышению пошлин на китайскую продукцию в марте может спровоцировать замедление экономики и привести к увеличению доли третьих стран в торговом обороте с США и Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Последствия будут масштабными, — заявила на пресс-конференции директор отдела международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Гамильтон. — Последствия для всей международной торговой системы будут существенно негативными".

По ее словам, повышение пошлин в США и ответный шаг со стороны Китая вызовут замедление экономики из-за нестабильности на сырьевых и финансовых рынках.

"Будут валютные войны и девальвация, стагфляция, ведущая к потере рабочих мест и росту безработицы, и, что более важно, возможность эффекта заражения, или того, что мы называем реакционным эффектом, приводящим к каскаду других мер, искажающих торговлю", — отметила Коук-Гамильтон.

Менее крупным и богатым странам будет трудно справиться с такими внешними шоками, добавила она.

Как сообщали "Вести. Экономика", в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд

Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд

США планировали повысить пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января. Однако в декабре президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита G20 в Аргентине договорились отложить введение новых пошлин на 90 дней.

Если к марту сторонам не удастся заключить соглашение, Вашингтон может провести резкое повышение пошлин на китайские товары, первоначально запланированное на 1 января, а Пекин может принять ответные меры.

По прогнозам ЮНКТАД, повышение пошлин побудит компании отойти от существующих цепочек поставок в Восточной Азии.

Экспорт из Китая в США на $250 млрд, затронутый пошлинами, на 82% будет перехвачен компаниями из других стран. Американские компании получат всего 6%. Китайские компании сохранят долю в 12%, несмотря на более высокие торговые расходы.