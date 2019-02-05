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Центробанк запустил робота для выявления финансовых пирамид в интернете 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России во втором полугодии 2018 года запустил робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в интернете, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией. … После того, как зафиксирована компания, проявившая к роботу интерес, регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет", — сказал он.
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ пояснил, что для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов Банк России использует как офлайн, так и онлайн-каналы.
"С запуском Центра компетенции и отделов у нас увеличился потенциал замера деятельности финансовых пирамид. Сотрудники на местах владеют ситуацией в регионах, видят, что там происходит. Офлайн нелегальные организации выявляются также с помощью граждан, средств массовой информации — немаловажного для нас источника, потому что, как правило, журналисты неплохо сами прорабатывают информацию. А второй канал — это интернет-поиск компаний, действующих в онлайне. Здесь мы разработали модель поиска с использованием технологии bigdata", — сказал он.
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Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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