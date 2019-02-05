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WSJ: санкции США привели к снижению экспорта нефти из Венесуэлы 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Reuters
Экспорт нефти из Венесуэлы резко снижается после того, как США объявили о санкциях. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. По мнению издания, это может привести к краху нефтяной промышленности страны.
Отмечается, что данная ситуация угрожает и мировым рынкам. И воздействие может оказаться куда более сильным, чем предполагалось ранее.
Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что Каракас подаст иски в международные суды в связи с введением санкций со стороны США.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые американскими властями санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA доказали, что настоящей целью попытки госпереворота в стране является нефть.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
RT на русском: последние новости
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Экономика , МИД , Wall Street Journal
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