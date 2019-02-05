После ликвидации финансовой пирамиды «Кэшбери» мошенники продолжают попытки заработать на прежней схеме, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
«Мне бы хотелось сказать, что (история с «Кэшбери») закончена, но, к сожалению, на обломках большой финансовой пирамиды, как правило, возникают более мелкие. Как последователи, которые предлагают некую новую псевдоинвестиционную идею, так и мошенники пытаются заработать на прежней схеме», — рассказал Лях в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что, в частности, мошенники обещают вернуть обманутым инвесторам деньги, организовать судебный процесс с гарантией возврата денег.
«Их принцип: почему бы не поживиться, если пока есть такая возможность», — добавил он.
Лях рассказал, что лавинообразный интерес к «Кэшбери» создавался как за счет активного размещения информации скоординированными группами в соцсетях, так и за счет создания имиджа компании через рекламу.
«Принцип один: надо внушить людям, что компания бурно растет якобы за счет какой-то сверхновой, суперсовременной идеи, о которой больше никто не знает, а она приносит небывало высокую доходность. При этом у организаторов на самом деле отсутствуют какие-либо обязательства перед инвесторами. И хотя они могут даже утверждать, что вложения застрахованы, заключать формальные договоры, потом оказывается, что в договорах ни слова нет про возврат средств», — сказал он.
По его словам, в «Кэшбери» деньги переводились даже не на счгт компании, а на счета неких физлиц.
Лях отметил, что законопроект о досудебной блокировке Банком России сайтов финансовых пирамид позволит увеличить скорость блокировки в разы.
«Предусматривается, что Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим мотивированным решением. И такого обращения будет достаточно для блокировки сайта», — уточнил он.
Сейчас, по его словам, для блокировки сайтов финансовых пирамид ЦБ нужно сначала обратиться в прокуратуру, она направляет иск в суд, который в случае положительного решения направляет его в Роскомнадзор. Только после этого ресурс может быть заблокирован.
«И фактически за все это время — 4-6 месяцев в лучшем случае — организаторы финансовых пирамид успевают снять все сливки и распрощаться со своей паствой», — сказал он.
Ранее в интервью Лях рассказал, что в 2018 году Банк России передал в правоохранительные органы информацию о 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды.
В ноябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали сотни тысяч человек. Ущерб оценивается от 1 до 3 млрд рублей.
После этого владелец «Кэшбери» Артур Варданян решил открыть еще одну компанию — JDC. На новую платформу собираются автоматически перевести всех клиентов «Кэшбери».