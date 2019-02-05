ЦБ рассказал о попытках заработать на обломках «Кэшбери»

После ликвидации финансовой пирамиды «Кэшбери» мошенники продолжают попытки заработать на прежней схеме, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Мне бы хотелось сказать, что (история с «Кэшбери») закончена, но, к сожалению, на обломках большой финансовой пирамиды, как правило, возникают более мелкие. Как последователи, которые предлагают некую новую псевдоинвестиционную идею, так и мошенники пытаются заработать на прежней схеме», — рассказал Лях в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что, в частности, мошенники обещают вернуть обманутым инвесторам деньги, организовать судебный процесс с гарантией возврата денег.

«Их принцип: почему бы не поживиться, если пока есть такая возможность», — добавил он.

Лях рассказал, что лавинообразный интерес к «Кэшбери» создавался как за счет активного размещения информации скоординированными группами в соцсетях, так и за счет создания имиджа компании через рекламу.

«Принцип один: надо внушить людям, что компания бурно растет якобы за счет какой-то сверхновой, суперсовременной идеи, о которой больше никто не знает, а она приносит небывало высокую доходность. При этом у организаторов на самом деле отсутствуют какие-либо обязательства перед инвесторами. И хотя они могут даже утверждать, что вложения застрахованы, заключать формальные договоры, потом оказывается, что в договорах ни слова нет про возврат средств», — сказал он.

По его словам, в «Кэшбери» деньги переводились даже не на счгт компании, а на счета неких физлиц.

Лях отметил, что законопроект о досудебной блокировке Банком России сайтов финансовых пирамид позволит увеличить скорость блокировки в разы.

«Предусматривается, что Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим мотивированным решением. И такого обращения будет достаточно для блокировки сайта», — уточнил он.

Сейчас, по его словам, для блокировки сайтов финансовых пирамид ЦБ нужно сначала обратиться в прокуратуру , она направляет иск в суд, который в случае положительного решения направляет его в Роскомнадзор. Только после этого ресурс может быть заблокирован.

«И фактически за все это время — 4-6 месяцев в лучшем случае — организаторы финансовых пирамид успевают снять все сливки и распрощаться со своей паствой», — сказал он.

Ранее в интервью Лях рассказал, что в 2018 году Банк России передал в правоохранительные органы информацию о 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды.

В ноябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону вынес решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери». По предварительным данным, жертвами финансовой пирамиды стали сотни тысяч человек. Ущерб оценивается от 1 до 3 млрд рублей.

После этого владелец «Кэшбери» Артур Варданян решил открыть еще одну компанию — JDC. На новую платформу собираются автоматически перевести всех клиентов «Кэшбери».