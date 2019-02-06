Минфин меняет порядок размещения долговых бумаг. Теперь ведомство не будет объявлять планируемый объем предложения заранее.
В Министерстве финансов заявили, что со следующей недели — 13 февраля — могут отказаться от принятой практики, когда за день до аукционов объявляется объем размещения ОФЗ.
В результате этих преобразований эксперты и участники рынка более не смогут оценить успешность или же, наоборот, неудачу того или иного размещения.
Сейчас схема выглядит следующим образом: Минфин объявляет параметры аукциона за день до размещения, а уже по итогам становится ясно, насколько высоким был спрос и есть ли у инвесторов интерес к российским бумагам.
Например, на прошлой неделе Минфин предложил инвестора бумаги на 25 млрд руб., и они взяли весь объем, при этом спрос оказался очень высоким — 85 млрд руб. Очевидно, это говорит об успехе.
На провальных аукционах ситуация обратная.
Для чего Министерство хочет ввести эти изменения — не совсем понятно. Во всем мире действует прозрачная система, и всегда можно оценить, какова реальная ситуация.
"Данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки", — подчеркивает ведомство.
Возможно, желание частично засекретить итоги аукционов — это следствие откровенно неудачного прошлого года. На фоне разгрома на развивающихся рынках и опасениях новых санкций в отношении России, Минфин не смог выполнить свой план по заимствованиям, несколько раз вынужден был отменить проведение аукционов, а доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до минимума с 2016 г.
В IV квартале прошлого года удалось разместить менее половины планируемого объема бумаг, и это при том, что квартальный план был сокращен.
На I квартал этого года также стоит крайне оптимистичный план заимствований — 450 млрд руб. В самом Минфине, правда, признают, что выполнить его будет крайне сложно, об этом говорил замминистра финансов Сергей Сторчак. Министр финансов Антон Силуанов также признавал, что общий план заимствований на 2019 г. размером в рекордные 2,4 трлн руб. выглядит слишком амбициозным.
Впрочем, изменения могут носить и вполне логичное объяснение. Минфин может таким образом снять с себя ограничения по размещению при благоприятной рыночной конъюнктуре, то есть удовлетворять больше заявок, если будет высокий спрос.
"В условиях высокой волатильности спроса мы хотим иметь большую гибкость при удовлетворении заявок и больше размещать при наличии большего спроса по справедливым ценам", — написала пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства Bloomberg.
"Отказ от практики установления предельных объемов предложений на аукционах ОФЗ дезориентирует участников по объемам предложения, что позволит Минфину более выгодно размещать выпуски и сделает ставку размещения индикатором того, как ведомство видит уровень рынка", приводит Bloomberg слова аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой.
Добавим, что пока схема и порядок аукционов не изменились, и мы знаем параметры размещений, которые пройдут сегодня.
Министерство финансов проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 35 млрд руб., говорится в материалах министерства.
Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 г. на сумму 15 млрд руб., а также ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г. на сумму 20 млрд руб. по номиналу.
История вопроса Министерство финансов РФ увеличило предложение коротких облигаций федерального займа в I квартале после того, как ускорение инфляции и выход нерезидентов привели к первому снижению госбумаг за четыре года.
Ведомство планирует продать в январе-марте ОФЗ со сроком обращения до пяти лет на 200 млрд руб. против 135 млрд руб. годом ранее. Общий объем эмиссии составит 450 млрд руб. — столько же, как и в первые три квартала прошлого года.
Лимит на последние три месяца прошлого года составлял 310 млрд руб., но план займов полностью выполнить не удалось. В IV квартале Минфин отменил, либо признал несостоявшимся ряд аукционов ОФЗ, а доля иностранных инвесторов упала на фоне опасений новых ограничений США и ужесточения политики Центробанка РФ из-за инфляции. Тот факт, что краткосрочные ОФЗ составляют основную долю предложения на ближайшие три месяца, говорит о том, что у Минфина нет уверенности, что ставки длинных ОФЗ не продолжат рост под влиянием внешних факторов.