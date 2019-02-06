Зачем Минфин хочет засекретить аукционы по продаже ОФЗ

Минфин меняет порядок размещения долговых бумаг. Теперь ведомство не будет объявлять планируемый объем предложения заранее.

В Министерстве финансов заявили, что со следующей недели — 13 февраля — могут отказаться от принятой практики, когда за день до аукционов объявляется объем размещения ОФЗ.

В результате этих преобразований эксперты и участники рынка более не смогут оценить успешность или же, наоборот, неудачу того или иного размещения.

Сейчас схема выглядит следующим образом: Минфин объявляет параметры аукциона за день до размещения, а уже по итогам становится ясно, насколько высоким был спрос и есть ли у инвесторов интерес к российским бумагам.

Например, на прошлой неделе Минфин предложил инвестора бумаги на 25 млрд руб., и они взяли весь объем, при этом спрос оказался очень высоким — 85 млрд руб. Очевидно, это говорит об успехе.

На провальных аукционах ситуация обратная.

Для чего Министерство хочет ввести эти изменения — не совсем понятно. Во всем мире действует прозрачная система, и всегда можно оценить, какова реальная ситуация.

"Данный подход позволит более гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, а также удовлетворять в большем объеме поданные неконкурентные заявки", — подчеркивает ведомство.

Возможно, желание частично засекретить итоги аукционов — это следствие откровенно неудачного прошлого года. На фоне разгрома на развивающихся рынках и опасениях новых санкций в отношении России, Минфин не смог выполнить свой план по заимствованиям, несколько раз вынужден был отменить проведение аукционов, а доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до минимума с 2016 г.

В IV квартале прошлого года удалось разместить менее половины планируемого объема бумаг, и это при том, что квартальный план был сокращен.

На I квартал этого года также стоит крайне оптимистичный план заимствований — 450 млрд руб. В самом Минфине, правда, признают, что выполнить его будет крайне сложно, об этом говорил замминистра финансов Сергей Сторчак . Министр финансов Антон Силуанов также признавал, что общий план заимствований на 2019 г. размером в рекордные 2,4 трлн руб. выглядит слишком амбициозным.

Впрочем, изменения могут носить и вполне логичное объяснение. Минфин может таким образом снять с себя ограничения по размещению при благоприятной рыночной конъюнктуре, то есть удовлетворять больше заявок, если будет высокий спрос.

"В условиях высокой волатильности спроса мы хотим иметь большую гибкость при удовлетворении заявок и больше размещать при наличии большего спроса по справедливым ценам", — написала пресс-служба Минфина в ответ на запрос агентства Bloomberg.

"Отказ от практики установления предельных объемов предложений на аукционах ОФЗ дезориентирует участников по объемам предложения, что позволит Минфину более выгодно размещать выпуски и сделает ставку размещения индикатором того, как ведомство видит уровень рынка", приводит Bloomberg слова аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой.

Добавим, что пока схема и порядок аукционов не изменились, и мы знаем параметры размещений, которые пройдут сегодня.

Министерство финансов проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 35 млрд руб., говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 г. на сумму 15 млрд руб., а также ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г. на сумму 20 млрд руб. по номиналу.

История вопроса Министерство финансов РФ увеличило предложение коротких облигаций федерального займа в I квартале после того, как ускорение инфляции и выход нерезидентов привели к первому снижению госбумаг за четыре года.

Ведомство планирует продать в январе-марте ОФЗ со сроком обращения до пяти лет на 200 млрд руб. против 135 млрд руб. годом ранее. Общий объем эмиссии составит 450 млрд руб. — столько же, как и в первые три квартала прошлого года.