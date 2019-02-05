ЦБ купил валюту для Минфина на 18,5 млрд

Банк России купил валюту для Министерства финансов на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,5 млрд рублей с расчетами 4 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

Как отмечается, в предыдущий день ЦБ произвел закупку валюты на 15,5 млрд рублей.