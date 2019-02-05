Торговые войны: США напали на Россию

США подозревают Москву в нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО). Другие страны, включая Россию, уже давно обвиняют Америку в том же. Однако США блокируют рассмотрение многих исков в рамках торговой организации. Эксперты считают, что в этой ситуации дальнейшее существование ВТО под большим вопросом.

В США считают, что Россия нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в отчете торгпреда США при организации.

Составители отчета подчеркнули, что прибегнут к необходимым «мерам», если обнаружат нарушения с российской стороны.

« [Соединенны Штаты] изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США», — отмечается в документе.

В целом Россию обвиняют в отходе от правил торговой организации и установлении барьеров для США в вопросе экспорта американских товаров и услуг.

При этом авторы отчета подвергли критике российские нормы по ввозу и вывозу товаров из страны. В частности, они негативно отозвались о локализации российского производства и некоторых налогах и сборах.

Также США не устраивают требования фитосанитарного контроля России.

«Ввоз товаров в Россию остается сложной задачей. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за выполнением Россией обязательств по пошлинам, но не пошлинные меры, судя по всему, создают самые большие препятствия торговле», — говорится в документе.

Кроме того, в США недовольны экспортом из России. В отчете подчеркивается, что у Москвы имеется список «важной» продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений.

В прошлом году США начали спор с Россией в ВТО. Он затронул вопросы повышения ввозных пошлин на некоторые американские товары. В июне Москва повысила на 25–40% таможенные ставки на ввоз ​порядка 80 товарных категорий в качестве ответных шагов на повышение США пошлин на сталь и алюминий.

В октябре Россия подала в ВТО запрос на учреждение третейской группы по рассмотрению торговых споров, однако Вашингтон заблокировал создание арбитража.

При этом в конце прошлого года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал «махровый протекционизм» США.

На встрече со студентами МГИМО он заявил, что Кремль считает протекционизм со стороны США одной из причин утраты мировыми институтами, в том числе ВТО, своей эффективности, передает ТАСС

Песков подчеркнул, что для Вашингтона протекционизм стал «абсолютом экономической политики».

«Мировые институты существенно потеряли свою эффективность. Сейчас ВТО на фоне того, что творят США, во многом перестало быть нужным, потому что эти правила не работают», — заявил Песков.

По его мнению, благодаря «махровому протекционизму» экономика США растет, но это ломает всю систему экономических отношений.

По неоднократному признанию руководства ВТО, эта организация завалена исками касательно нарушения правил и норм международной торговли с началом торговых войн, комментирует Владимир Рожанковский , эксперт «Международного финансового центра».

Так, оспорить введение американских пошлин в ВТО также пытаются Китай, Канада, Мексика, страны ЕС , Турция, Норвегия, Индия, Швейцария.

«Иски идут во всех направлениях — в том числе, наиболее сильный поток идет со стороны Китая в отношении США. На этом фоне претензии США к России, скорее всего, вряд ли будут удостоены большого внимания — суммы ничтожны по сравнению с суммами жалоб со стороны Европы и Китая. Самое главное — это то, что, по собственному признанию организации, она нуждается в серьезных реформах, и это сейчас для ВТО самое главное», — говорит он.

Ничего удивительного в этом заявлении нет: уже давно очевидно, что Вашингтон будет использовать любой повод для давления на Москву, говорит в свою очередь Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Разумеется, это достаточно лицемерно, учитывая, что на США подали иски в ВТО многие страны, включая Россию, Китай, Мексику и тд., которые «зависли в воздухе», так как американцы блокируют назначение новых судей организации, угрожая выходом из нее», — говорит эксперт.

По мнению Мащенко, в этой ситуации дальнейшее существование ВТО находится под большим вопросом. Сейчас многие страны задумываются о снижении влияния непредсказуемых США на свою жизнедеятельность, так что поиск новых путей по нормализации торговых отношений будет вполне логичным продолжением этой политики, считает он.