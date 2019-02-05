Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.52
$
65.74
74.86
67.25
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
62.45
+0.14 Золото
1315.17
+0.05 РТС
1222.17
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1414
+0.0045
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01

Центробанк обновил двуглавого орла на логотипе 

РИА Новости + ещё 5 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России обновил двуглавого орла на своем логотипе, превратив изображение в сплошной силуэт без перьев: это часть нового фирменного стиля, который регулятор постепенно начал внедрять, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
Новый логотип появился в выпуске "Вестника Банка России" от 5 февраля.
"Банк России утвердил новый фирменный стиль и приступил к его постепенному внедрению. Он используется так же, как в любой другой организации — для оформления информационных материалов, электронных и печатных носителей, сувенирной продукции", — говорится в ответе ЦБ на запрос агентства.
Ребрендингом ЦБ занималось агентство Otvetdesign, ранее оно разрабатывало фирменные стили для авиакомпании "Россия" и АО "Эхо", входящего в "Роскосмос". Начертание двуглавого орла стало схематичным и менее детализированным: как следует из презентации на сайте агентства, детальность основного знака снижена для улучшения восприятия при масштабировании.
В свою очередь, в ЦБ сообщили, что новый фирменный стиль уже используется при оформлении сообщений регулятора в соцсетях, также издания Банка России выходят в новом стиле.
"Кардинальных изменений не происходит — в новом стиле сохранилась преемственность с предыдущим, при этом он стал более современным и удобным для использования. В ближайшее время на сайте Банка России будет обновлен раздел с информацией о фирменном стиле", — отметили в ЦБ.
Последние новости
На Украине рассказали, как Запад обманул Киев Как возвращение Крыма в Россию помогло раскрыть убийство мэра Копейска Утомленные рынком: авиакомпании опять требуют повышения цен на билеты
Комментарии
Экономика , Роскосмос , Авиакомпания Россия , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Рынки
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Москвичам придется платить за метро по-новому
Личный счет Экономика
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение