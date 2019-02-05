Россияне потратили на потребление более 50 трлн рублей

Расходы россиян на конечное потребление достигли за прошлый год 50,8 трлн рублей, рост составил 5,4%. Впрочем, доля этого показателя в использовании ВВП опустилась практически до 49%, следует из материалов Росстата , которые изучил News.ru. Причина тому — слабый рубль и относительно жёсткая монетарная политика Центробанка , поясняют эксперты.

Россияне потратили в 2018 году 50,75 трлн рублей на конечное потребление. Объём трат увеличился за год на 5,4% в абсолютном выражении. Несмотря на это вклад данного показателя в экономику снизился в прошлом году на 3,1 процентного пункта — до 49,1%. Негативная динамика коснулась также расходов на госуправление, валового накопления основного капитала и запасов.

В реальном выражении рост конечного потребления домохозяйств составил 2,2%, то есть его динамика отставала от увеличения ВВП — на 2,3%, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов . Вклад же расходов россиян на потребление в формирование роста ВВП по-прежнему крупный, хоть и снизился, добавляет эксперт.

«Снижение веса конечного потребления в ВВП было обусловлено существенным ростом чистого экспорта, его рост был опережающим при стагнации импорта во втором полугодии. Это структурное изменение выглядит нормальным», — убеждён Попов.

Сам рост потребления не выглядит иррационально, добавляет аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Дело в том, что по статистике, реальные располагаемые доходы в 2018 году прибавили 0,3%, оборот торговли в реальных ценах — 2,6%, а услуг — 2,5%. По всей видимости, разницу компенсировали заимствования, рассуждает эксперт. Драйвером роста заимствований стало снижение процентных ставок, поясняет он.

Рост конечного потребления домохозяйств в условиях затянувшейся стагнации реальных располагаемых доходов объясняется бумом розничного кредитования, солидарен Денис Попов из Промсвязьбанка. Реальные располагаемые доходы — это разница между денежными доходами — зарпалаты, пенсии и т. д. и обязательными выплатами — налоги, проценты по кредитам, страховые выплаты и т. д. Таким образом, увеличение процентных выплат по кредитам нивелировало эффект от повышения реальных зарплат — плюс 6,85% за 2018 год.

Вместе с тем, из-за слабого рубля и жёсткой монетарной политики ЦБ доля расходов на потребление в структуре ВВП снижается, добавляет Тимур Нигматуллин из «Открытие Брокер». В ближайшие годы темпы роста конечного потребления могут отставать от скорости увеличения ВВП ввиду формирования инвестиционной модели экономического роста — доля инвестиций в структуре ВВП будет расти, прогнозирует Денис Попов.

Рост доли расходов на потребление возможен после перехода Центробанка к нейтральной монетарной политике, добавляет Тимур Нигматуллин.