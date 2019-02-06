Ципрас заявил, что Греция хотела бы участвовать в проекте «Турецкий поток»

Греция хотела бы расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и участвовать в реализации проекта "Турецкий поток". Об этом заявил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас на пресс— конференции, состоявшейся после его встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

"Мы говорили о том, что энергетика должна стать мостом сотрудничества, а не препятствием, не поводом для столкновений в регионе. И мы уже сотрудничаем в таких важных энергетических проектах, как Трансадриатический трубопровод, мы хотели бы иметь более широкое сотрудничество в "Турецком потоке", — сказал Ципрас, выступление которого транслировало греческое государственное телевидение ERT.

"Конечно, раз мы хотим вернуть позитивную повестку в наши отношения, мы обсуждали экономику, наши экономические связи, шаги, которые мы должны предпринять для улучшения жизни граждан в регионе", — добавил глава греческого правительства.

Премьер сообщил, что стороны договорились работать над тем, чтобы к лету открыть морское сообщение между Измиром и Салониками. По словам Ципраса, он также договорился с Эрдоганом приступить к "организации нового бизнес-форума, который позволит показать возможности, открывающиеся для сотрудничества, особенно сейчас, когда Греция вышла из кризиса, который терзал ее в течение многих лет".