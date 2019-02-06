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России предложили реформировать ОПЕК 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Россия получила предложение от Саудовской Аравии о сотрудничестве с ОПЕК (Организацией стран-экспортеров нефти) на новых условиях, пишет The Wall Street Journal.
Новая инициатива Эр-Рияда направлена на то, чтобы трансформировать формат и деятельность картеля. В новом виде он будет тесно сотрудничать с группой стран, возглавляемой Москвой. Сейчас государства, не входящие в ОПЕК, участвуют в его работе только в рамках соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В последний раз оно продлевалось в декабре 2018 года.
Отмечается, что новое предложение будет обсуждаться 18 февраля на встрече в Вене, а окончательное решение должно быть принято в апреле. Если стороны придут к соглашению, то новый союз будет создан на три года, а принимаемые им решения не будут иметь юридической силы.
Ранее Саудовская Аравия предлагала создать на месте ОПЕК новую организацию, в которой Россия имела бы статус полноправного члена. Идея принадлежала наследному принцу Мухаммаду бин Салману.
ОПЕК была создана в 1960 году. На данный момент в ней состоят 14 стран. С 1 января 2019 года членство прекратил Катар.
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Экономика , Рынки , ОПЕК , Wall Street Journal
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