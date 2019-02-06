Россия одобрила кредит Кубе на 38 млн евро

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — сказал Шугаев в интервью «Коммерсанту».

Глава ФСВТС напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объем вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.

«Там есть и самолеты, и бронетанковая техника, и артиллерийские системы, и средства ПВО, и морская техника нашего производства. Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — отметил Шугаев.

По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс. «И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», — добавил глава ФСВТС.