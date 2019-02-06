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Россия одобрила кредит Кубе на 38 млн евро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил о решении Москвы выделить кубе 38 млн евро на приобретение военной техники.
«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — сказал Шугаев в интервью «Коммерсанту».
Глава ФСВТС напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объем вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.
«Там есть и самолеты, и бронетанковая техника, и артиллерийские системы, и средства ПВО, и морская техника нашего производства. Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — отметил Шугаев.
По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс. «И эти деньги в рамках госкредита, о которых вы говорите, пойдут именно на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне», — добавил глава ФСВТС.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес после переговоров подписали заявление, в котором идет речь об общих подходах на международной арене. Тогда же сообщалось, что Россия рассчитывает предоставить кредит Кубе на сумму 38 млн евро.
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Экономика , Дмитрий Шугаев , Владимир Путин , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
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